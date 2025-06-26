Gelir İdaresi Başkanlığı, Dijital Vergi Dairesi’nde “Diğer Harç Ödemeleri” hizmetini kullanıma açtı. Pasaport, sürücü belgesi, kimlik kartı ve yurt dışı çıkış harcı gibi ödemeler artık online yapılabilecek.ANKARA (İGFA) - Gelir İdaresi Başkanlığı, Dijital Vergi Dairesi’nde vatandaşların işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla “Diğer Harç Ödemeleri” hizmetini başlattı. Yeni hizmetle, yurt dışı çıkış harcı, pasaport harcı, sürücü belgesi harcı, kimlik kartı satış bedeli, yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı gibi birçok ödeme, Dijital Vergi Dairesi’nin ana sayfasında yer alan “Hızlı Ödemeler/Diğer Harç Ödemeleri” menüsü üzerinden hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirilebilecek.

HANGİ ÖDEMELER KAPSAMDA?

Kullanıma açılan hizmet, aşağıdaki harç ve değerli kâğıt bedeli ödemelerini kapsıyor:

Yurt Dışı Çıkış Harcı

Yolcu Beraberinde Getirilen Telefon Kullanım İzin Harcı

Pasaport Harcı ve Satış Bedeli

Sürücü Belgesi Harcı ve Değerli Kâğıt Bedeli

Kimlik Kartı Satış Bedeli

Mavi Kart Değerli Kâğıt Bedeli

Tek Giriş Vize Harcı

Denetim Kuruluşları Yetkilendirme Belgeleri Harcı (Kamu ve Diğer Maktu)

Yeminli Mali Müşavirlik Ruhsat Harcı

Bağımsız Denetçi Yetkilendirme Belgesi Harcı

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ruhsat Harcı

Gelir İdaresi Başkanlığı, bu hizmetle vatandaşların işlemlerini dijital ortamda hızlı ve güvenli bir şekilde tamamlamasını hedefliyor.