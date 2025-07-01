MooF Digital Agency CEO’su Yasin Kaplan, 2025’in ilk 6 ayında dijital reklam harcamalarının 158 milyar TL’yi aştığını ve yüzde 74,2’lik payla medya yatırımlarında lider olduğunu açıkladı. Yılın ikinci yarısında yapay zekâ tabanlı sohbet robotlarında reklam dönemi başlayacak.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’de dijital pazarlama sektörü, 2025’in ilk 6 ayında yapay zekâ teknolojilerinin etkisiyle büyük bir dönüşüm ve büyüme yaşadı.

MooF Digital Agency CEO’su Yasin Kaplan, 2024’te toplam medya yatırımlarının yüzde 74,2’sinin dijital mecralara yöneldiğini, dijital reklam harcamalarının 158 milyar TL’yi aşarak yüzde 83 büyüdüğünü belirtti.

2025’te her 100 TL’lik medya yatırımının 79 TL’sinin dijitale harcandığını vurgulayan Kaplan, yılın ikinci yarısında yapay zekâ tabanlı sohbet robotlarında reklam döneminin başlayacağını duyurdu.

Kaplan, 2024’ün son çeyreğindeki e-ticaret ve reklam harcamalarının 2025’in ilk çeyreğinde benzer bir seyir izlediğini, özellikle dikey videoların reklam bütçelerinde önemli bir yer tuttuğunu ifade ederek, “Dijital yatırımların büyük kısmı gösterim, tıklama bazlı reklamlar ve video formatlarına kaydı. Dikey videolar, dijital harcamaların yeni gözdesi oldu” dedi.

Kaplan, kış turizmi ve tekstil sektöründe yılın ilk aylarında harcamalar artarken, otomotiv sektöründe Mayıs-Haziran döneminde dijital reklam faaliyetleri canlandığını kaydetti. Teknoloji sektöründe ise akıllı ve oyun bilgisayarlarının satışları, okulların kapanmasıyla birlikte yükselişe geçtiğini belirten Kaplan, 2025’in ikinci yarısında yapay zekâ tabanlı sohbet robotlarının (ChatGPT, Deepseek, Gemini) reklam mecrası olarak kullanılmaya başlanacağını öngördü. Kaplan, “Yapay zekâ ile optimize edilen yeni bir ekosistem oluşuyor. WhatsApp’ın reklam entegrasyonu da bu dönemde hız kazanacak” diye konuştu.