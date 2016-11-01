1)VAN'DA BAŞIBOŞ KÖPEK DEHŞETİ



KÖPEKLERİN SALDIRISINA UĞRAYAN KADIN YARALANDI

VAN'da evinin önünde başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan Hülya Sarıbulak bacaklarından yaralandı. Eşi tarafından güçlükle köpeklerin arasından kurtarılan Sarıbulak, hastaneye kaldırıldı. Bugün sabah saatlerinde, Şabaniye Mahallesi'ndeki evinden ekmek almak için çıkan Hülya Sarıbulak, bahçede bulunan başıboş 10 köpeğin saldırısına uğradı. Bir anda etrafını saran köpekler tarafından ısırılarak yerde sürüklenen Sarıbulak'ın çığlıkları üzerine evde bulunan eşi Ahmet Sarıbulak tüfeğini alarak dışarı çıktı.

HAVAYA ATEŞ AÇTI

Eşinin köpekler arasından kurtulmak için çaba gösterdiğini gören Ahmet Sarıbulak, köpekleri korkutmak için havaya ateş açtı. Buna rağmen Hülya Sarıbulak'ı ısırmaya devam eden köpekleri sopayla vurarak uzaklaştıran Ahmet Sarıbulak, yakınlarının yardımıyla eşini hastaneye kaldırdı.

KÖPEKLER YÜZÜNDEN EVİMİZDEN ÇIKAMIYORUZ

Köpeklerin bacaklarını ısırarak yaraladığı Hülya Sarıbulak'a hastanede ilk müdahalenin ardından kuduz aşısı yapıldı. Köpeklerin mahallede büyük bir sıkıntı olduğunu belirten Ahmet Sarıbulak, yetkililerden başıboş köpeklere çare bulmasını istedi. Tedavisinin ardından taburcu edilerek evine dönen Hülya Sarıbulak, saldırının şokunu üstünden atamadığını ve çok korktuğunu söyledi. Köpekler yüzünden evden çıkamadıklarını, çocuklarının korkuyla okula gidip geldiğini belirten Sarıbulak, köpeklerin kendileri için büyük tehdit oluşturduğunu ve yetkililerin sorunu çözmesini istedi.

Görüntü Dökümü



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-Köpeklerin saldırdığı yer



-Ahmet Sarıbulak köpeklerin saldırdığı yeri göstermesi



-Ağaçlıklar arasında köpeklerin aranması



-Ahmet Sarıbulak ile röportaj



-Çocuklar ile röportaj



-Saldırıya uğrayan Hülya Sarıbulak ile röportaj

Osman BEKLEYEN- Murat ÇAĞLAR-VAN/)



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2)AKARYAKIT İSTASYONUNDA ALKOLLÜ SÜRÜCÜ DEHŞETİ



TAM GAZ AKARYAKIT İSTASYONUNA GİRDİ, POMPACI GENÇLER ÖLÜMDEN DÖNDÜ



O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA SANİYE SANİYE BÖYLE YANSIDI

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir akaryakıt istasyonuna alkollü ve aşırı hızla giren otomobil sürücüsü pompaya çarptı. Pompacı genç iki saniye ile ölümden döndü. Kaza görenleri şaşkına çevirdi.Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Torba mahallesi Kaynar mevkiindeki Ecem Petrol İşletmeleri Limited şirketi'ne ait akaryakıt istasyonunda iki gün önce saat 17.00 sıralarında 35 yaşındaki Ş.A. kullandığı 06 UZ 929 plakalı otomobil ile tam gaz girerek istasyondaki pombaya çarparak hurdaya çevirdi. Kaza anında istasyonda görevli 29 yaşındaki Keymur Karataş ölümden kıl payı kurtuldu. Kazadan hemen sonra otomobilden çıkan kısa süreli yangın istasyondaki görevilerin yangın tüpleri ile müdahalesi sonrası söndürülürken kaza anında 160 promil alkollü olduğu öğrenilen Ş.A. ve arkadaşı kazayı hava yastıkları sayesinde yaralanmadan atlattıb. Ş.A. otomobilden indikten sonra “Alalhım ben ne yaptımö derken kaza anı görüntüleri akaryakıt istasyonunun güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.



İKİ SANİYE İLE ÖLÜMDEN DÖNDÜ



Kazadan sonra olayın şokunu atlatamadığını belirten Pompacı Karataş “Olay anında etraf sakindi oturup araç bekliyordum o anda bir aracın önce fren seslerini ardından bulunruğum pompaya doğru hızla gördüğünü gördüm, çok hızlı istasyona girmişti sonra duramayıp pompaya çarptı, otomobildeki sürücü ve arkadaşı aşırı alkollüydü, kazadan sonra hemen müdahale etmeseydik burada büyük bir facia yaşanabilirdi,5 yıllık pompacıyım böyle bir kaza görmedim, iki saniye ile ölümden döndü., iki saniye önce olsaydı kaçamazdım, büyük facia atlattık” dedi.



İSTASYONA TAM GAZ GİRDİ



İstasyon yöneticisi Murat Yolcu ise yaptığı açıklamada “sürücüleri sürekli uyarmamız gerekiyor akaryakıt istasyonlarına yaklaştıklarında mutlaka yavaşlasınlar, bu araç istasyona tam gaz girdi üstelik sürücü alkollü, kazayı çok hafif atlattık, istasyonda yaklaşık 50 bin TL. maddi hasar oluştu, yasal işlemleri başlattık” dedi.



Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü dökümü



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-İstasyondan ve zarar gören pompadan gene detay görüntü



-Pombaçcı Karataş ile röp.



-Kaza anı görüntüleri

Haber-Kamera: Yaşar ANTER / BODRUM, )

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3)GÖLCÜK'TE KAR GÜZELLİĞİ

BOLU'nun doğa harikalarından Gölcük Tabiat Parkı'da kar yağışı ile birlikte eşsiz manzaralar ortaya çıktı. Kent merkezine 13 kilometre uzaklıkta çam ormanları arasında saklı Gölcük Tabiat Parkı, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı. Kar kalınlığı yer yer 5 santime ulaştı. Kar yağışı ile birlikte Gölcük'te eşsiz manzaralar ortaya çıktı. Beyaza bürünen çam ormanlarının göle yansımasıyla birlikte kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Tabiat parkı içinde yer yer sonbalar renkleriyle de buluşan beyaz güzellik, ziyaretçileri büyüledi.

Görüntü Dökümü



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-Karla kaplı Gölcük'ten görüntü



-Manzara görüntüleri



-Karlı kaplı ormanlar

(Haber-Kamera:Mutlu YUCA/BOLU()

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4)MUHTARIN SUSUZLUK İSYANI: KÖYLÜLER ÇOĞU ZAMAN CÜNÜP GEZİYOR







NİĞDE'nin Çamardı İlçesi'ne bağlı Yelatan Köyü Muhtarı İrfan Aslan, yaşanan su sıkıntısı nedeniyle köylülerinin gusül abdesti dahi alamadığını belirterek, "Vatandaşlarımız, köylülerimiz çoğu zaman cünüp geziyor" dedi.



600 haneli Yelatan Köyü'nün su sorununu çözülemediğini belirten Aslan, devletten iş veya para istemediklerini söyledi. Sadece su sorununu çözümü için destek beklediklerini belirten Aslan, "Yelatan Köyü'ne su az, yetersiz geliyor. Evlerimiz engebeli arazide bulunduğu için yukarıdaki evlere su ulaşmıyor. Bunun için durmadan su kesintisi uygulamak zorunda kalıyoruz. Vatandaşlarımız çoğu zaman cünüp geziyorlar. Günlerce su çıkmıyor. Herkes işçi burada. Gariban bir köy. Ben oğluma iş istemiyorum. Köylüme de fabrika istemiyorum. Köylüme içme suyu istiyorum. Cünüp gezdirmenin de günahı var insanı yaşat ki devlet yaşasın. Bu sorun çok basit çözülecek bir sorun" dedi. Çamardı Kaymakamlığı ise su sorunu ile ilgili açıklama yapma yetkilerinin bulunmadığını belirtti.



Anadolu'da yaygın olarak kullanılan 'cünüp' tanımlaması, yıkanıp gusül abdesti alamadığı için temiz sayılmayan kişiye deniliyor.



Görüntü Dökümü



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- Yelatan Köyü Muhtarı İrfan Aslan'ın açıklaması



- Köylünün tepki göstermesi



- Köylülerden detay görüntü



- Köyden detay görüntü



- Köydeki kadınlarla röportaj

SÜRE: 03'46"BOYUT:253 MB

Haber-Kamera:Ali KADI/NİĞDE,()

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5)CUMHURİYET İÇİN ÖNCE YÜRÜYÜŞ, SONRA KONSER







MERSİN’in Mut İlçesi’nde, Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 'Bayrağını Al Gel' adıyla yürüyüş ve halk konseri düzenlendi.



Mehter Takımı eşliğinde yürüyüşe katılanlar, ellerinde Türk Bayrakları ve meşalelerle 'Ne mutlu Türküm diyene' ve 'Her şey vatan için' sloganları attı. Vatandaşlar Hükümet Caddesi, Atatürk Bulvarı ve Cumhuriyet Caddesi güzergahından Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Etkinliğe Kaymakam Mehmet Ali Akyüz, Mut Belediye Başkanı Nebi Yılmaz, Anamur Belediye Başkanı Mehmet Türe, Gülnar Belediye Başkanı Ahmet Günel ve Mut İlçe Emniyet Müdürü Murat Güney de katıldı. Yürüyüşün ardından Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan sahnede, Ahmet Şafak, Savaş Korkmaz ve Özgür Şahinsoy konser verdi.



Görüntü Dökümü



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- Mehteran takımı ve yürüyüşe katılanlar genel ve detay



- Yürüyüşe katılanlar slogan atarken



- Belediye binasında asılı Atatürk posteri altından ışıklı T.C. yazısı görünürken



- Sanatçılar Savaş Korkmaz ve Özgür Şahinsoy türkü söylerken



- Belediye Başkanı Nebi Yılmaz, Gülnar ve Anamur Belediye Başkanları ile sanatçılara zeytinyağı



hediye ederken



- Sanatçı Ahmet Şafak türkü söylerken



- Konseri izleyenler







Haber-Kamera: Murat SÖZERİ/MUT(Mersin)()



SÜRE: 03:32 BOYUT: 255 MB

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CHP'Lİ GENÇLERDEN CUMHURİYET GAZETESİ'NE OPERASYON PROTESTOSU



6)GAZETE DAĞITTILAR, AĞIZLARINI KAPATTILAR

İZMİR'de CHP Gençlik kolları üyeleri, Cumhuriyet Gazetesi'ne yönelik operasyonu protesto etti. CHP'li gençler, ağızlarını kırmızı kurdeleyle kapatıp oturma eylemi yaptı, ardından vatandaşlara Cumhuriyet Gazetesi dağıttı.



Cumhuriyet Gazetesi'ne yönelik operasyonu protesto etmek isteyen CHP Gençlik Kolları üyeleri, Kemeraltı Çarşısı girişinde toplandı. Burada bir süre ağızlarını kırmızı kurdelelerle kapatıp, bekleyen protestocu gençler adına açıklamayı, Gençlik Kolları İl Başkanı Sinan Sarıküse yaptı. AK Parti'ye yönelik sert eleştirilerde bulunan Sinan Sarıküse, "Bugün rejime karşı olan, hatta bu rejimin ismini taşıyan gazeteye bile alerjisi olan, kin ve nefret siyaseti yapan partiye karşı, tek adamcılığı isteyen o partiye karşı burada toplandık. Bu yaşanan ilk değil ama biz sesimizi çıkarmazsak son da olmayacak. Bugün bazı zihniyetler basın özgürlüğünün üzerine gitmekte, basını da aynı gençliği bastırma çabalarına devam ettirmekteler. Bugün mücadelemiz Cumhuriyet'in, Atatürk'ün mücadelesidir. Bu mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz" dedi.



CANI AVI YAPILMAK İSTENİYOR



Darbe girişimi sonrası uygulamalara değinen, cadı avı yapılmak istendiğini söyleyen Sinan Sarıküse, "Kendileri zamanında, bu insanları bu ülkenin valileri yaptılar. O tek adamlar, bu insanları il emniyet müdürlüklerine getirdiler. Müsteşar yaptılar. Şimdi ne oldu? Öküz öldü ortaklık bozuldu. Zamanında büyükşehir belediye başkanlarınız, başbakanlarınız methiyeler düzdü. 'Bu özlem bitsin de gelin artık' diye methiyeler düzmediler mi? Türkiye'yi parsel parsel sattılar ama parsel parsel sattıkları o alanları bir türlü paylaşamadılar. Onlar zamanında, bazı tarikatlara inandılar. Atatürk'ün, Cumhuriyet'in yolundan gitmeyi tercih edeceklerine ne yazık ki bazı tarikatların yolundan gittiler. Atatürk gençliği, Cumhuriyet'in gençliği alsa ama asla kandırılmadı. Çünkü biz her zaman Cumhuriyet'e inandık. Cumhuriyet'in değerleri ile bugün ülkede bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Susmayacağız, sustukça sıra bize gelecek" diye konuştu.



Hükümete, "Gençlerden, kadınlardan, basın emekçilerinin üzerinden elini çek" diye seslenen Sinan Sarıküse, ardından vatandaşlara Cumhuriyet Gazetesi dağıttı. Gazete dağıtımının ardından eylem sona erdi.

Görüntü Dökümü



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Basın açıklamasından görüntü.



Katılanlardan görüntü.



Oturma eyleminden görüntü.



Gazete dağıtılmasından görüntü.

Haber: Taylan YILDIRIM -Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR, ()







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7)BURSA'DA TEKERLEKLİ SANDALYELİ UYUŞTURUCU SATICISI YAKALANDI

BURSA’da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen ve 12 suçtan kaydı bulunan 43 yaşındaki Sezer Ç., narkotik ekipleri tarafından gözaltına alındı. Üzerinde satışa hazır 4 gram bonzai bulunan ve 2 yıl önce uğradığı silahlı saldırının ardından bedensel engelli kalan şüpheli Sezer Ç., emniyetten tekerlekli sandalye ile adliyeye sevk edildi.



Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi’ne bağlı narkotik ekipleri, merkez Yıldırım İlçesi Anadolu Mahallesi Tutar Sokak üzerinde bir şüphelinin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisini aldı. Narkotik ekipleri, sokağı izlemeye alarak, bir şüphelinin tekerlekli sandalye ile bir şey dağıttığını gördü. Şüpheliyi durdurup gözaltına alan ekipler, tekerlekli sandalyede arama yaptı. Yapılan aramalarda satışa hazır 4 gram bonzai ele geçirildi.



Gözaltına alınan 2 çocuk babası Sezer Ç., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. 12 suçtan sabıka kaydı bulunan Sezer Ç., uyuşturucu maddeleri satmadığını, içici olduğunu belirtti. 2 yıl önce merkez Yıldırım ilçesi’nde çıkan bir kavgada 2 bacağından da silahla yaralanan ve yürüme engelli kalan Sezer Ç., tekerlekli sandalye ve polis ekiplerinin yardımı ile adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü



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Şüphelinin emniyetten çıkarılması



Emniyetten ve uyuşturucudan detaylar



SÜRE: 1,03 saniye

BOYUT: 33 MB



Berktuğ ÖNCÜ/ BURSA, ()-

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8)İSLAHİYE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN BETONLU ÖNLEM

GAZİANTEP’in İslahiye İlçesi’nde, Emniyet Müdürlüğü hizmet birimleri ile lojmanların bulunduğu binanın çevresinde olası terör saldırılarına karşı beton bloklarla önlem alındı.



İlçe Emniyet Müdürlüğü son günlerde artan terör saldırıları üzerine ilçedeki güvenlik önlemlerini artırdı. Emniyet Müdürlüğü çevresinin daha önce beton bloklarla kapatıldığı ilçede, bu kez Trafik Tescil Amirliği ile polis lojmanlarının bulunduğu bölgeye beton bariyerler yerleştirdi. Olası terör saldırılarının engellenmesi hedeflenen uygulama çerçevesinde, bazı yollar da trafiğe kapatıldı.

Görüntü Dökümü



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- Emniyet Müdürlüğü çevresi



- Emniyet ek hizmet binası önü



- Beton bariyeri yerleştirme çalışması



- Lojmanlar çevresindeki beton bariyerler



- Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU : 32 MB

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