Beykoz Belediyesi’nde 31 Mart yerel seçimlerinin ardından göreve gelerek ilk icraatı borçlanma yetkisi olan Belediye Başkanı CHP'li Alaattin Köseler, belediyeyi 3 milyar TL borç ile devraldıklarını iddia etti. Beykoz Belediye'sinin önceki dönem Başkanı Murat Aydın ise “Beykoz Belediyesi’nin 3 milyar borcu yoktur, eğer devraldığınız günden itibaren 2 milyar TL harcamadıysanız!” ifadeleriyle borç iddialarına yanıt verdi.

“Doğru kullanıldığı sürece Beykoz Belediyesi’nin gelecek 10 yıllarını garanti altına alacak varlık fazlasıyla mevcuttur” diyen Murat Aydın, “Yalanlar ve algı oyunlarıyla gelecek başarısızlıklarına ön almaya çalışan, jakuzi yalanlarıyla daha ilk günden esas niyetlerini belli eden zihniyeti biz tanıyoruz ama milletimiz de tanısın diye Beykoz Belediyesi’nin mali durumuyla ilgili net bilgiyi sizlere açıklamak istiyoruz.” diye konuştu.

Beykoz Belediyesi 3 milyar 980 milyon TL’lik bütçesi, 2.000’den fazla çalışanı, tüm Türkiye’ye örnek olmuş tesisleriyle Beykozlulara ve İstanbullulara hizmet veren büyük bir kurumsal yapı olduğunu kaydeden Murat Aydın konuyla ilgil detaylı açıklama yaptı. Aydın'ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama şöyle:

"Yalanlar ve algı oyunlarıyla gelecek başarısızlıklarına ön almaya çalışan, jakuzi yalanlarıyla daha ilk günden esas niyetlerini belli eden zihniyeti biz tanıyoruz ama milletimiz de tanısın diye Beykoz Belediyesi’nin mali durumuyla ilgili net bilgiyi sizlere açıklamak istiyoruz.

Beykoz Belediyesi 3 milyar 980 milyon TL’lik bütçesi, 2.000’den fazla çalışanı, tüm Türkiye’ye örnek olmuş tesisleriyle Beykozlulara ve İstanbullulara hizmet veren büyük bir kurumsal yapıdır.

Murat Aydın'ın Alaattin Köseler'e devir sırasınnda çekilmiş fotoğraf karesi

Devir teslim yaptığımız hafta itibariyle 300 milyon TL’si kendi şirketine olmak üzere yaklaşık 1.1 milyar TL borç ile devredilmiştir. Belediyenin iştiraki olan BEYYAP’ın hiçbir borcu yoktur.

Yine belediyenin personelinin bağlı olduğu şirket BEYTAŞ’ın kamu kurumları haricinde hiçbir borcu bulunmamaktadır. BEYTAŞ şirketi kamuya olan borcundan fazlasını Beykoz Belediyesi’nden alacaklıdır.

Toplamda kamuya ait olanlar dışında belediyenin 800 milyon civarında olan borcu yapılan taahhüt işleri sebebiyle hakedişlerle oluşmaktadır.

Ödeme günü itibariyle devir teslimden sonra ödenecek olan maaşlar, seçim haftası sebebiyle sıkıntı yaşanmaması için devir teslimden önce maaş hesaplarının bulunduğu bankaya yatırılmıştır. Gelecekte oluşacak maaş yükünü bugünün borcuymuş gibi göstermek geleceğe yönelik şimdiden bahane üretmenin bir göstergesi midir?

Beykoz, mülkiyet problemini bütün engellemelere rağmen çok büyük oranda 2B düzenlemesi ile çözmüştür ve hemşehrilerimiz tapularını almıştır. Günü gelmemiş 2B ödemeleri ile belediyenin tahsil edeceği, tahakkuku oluşmuş, vatandaş tarafından taksitle ödenen, hiçbir belediyede olmayan bir kaynak olarak yaklaşık 1.3 milyar TL’lik bir gelir kalemi bırakılmıştır.

Yani mevcut borçtan daha fazlası 2B gelirleriyle zaten tahsil edilecektir.

Yine bunun yanında seçim döneminde olduğu için inceleme aşamasında bekleyen belediyenin tahsil edeceği yaklaşık 500 milyon liralık imar/ruhsat/iskan harcı ödemeleri tahsil edilmemiş ve değerlendirilmesinin mevcut yönetim tarafından yapılması için bekletilmiştir.

Kamu borçlarının nakit ödenmesi yerine ilgili kurumlarla mahsuplaşılabilmesi amacıyla ilk defa imar planı yapılan ve vatandaş tarafından terki belediyeye hibe olarak yapılmış, tapusu belediyemize geçmiş yaklaşık 80 taşınmaz bulunmaktadır. Değeri SPK lisanslı firmalar tarafından 580 milyon TL olarak tespit edilmiş olan bu varlıklar mevcut kamu borcundan daha fazlasıdır.

Ayrıca yeni yönetime üzerinde bulunan kullanıcılarına satışı beklenen hisseli 789.000 m2, tam hisseli yaklaşık 500.000 m2 tapulu taşınmaz bırakılmıştır.

'DOĞRU' kullanıldığı sürece Beykoz Belediyesi’nin gelecek 10 yıllarını garanti altına alacak varlık fazlasıyla mevcuttur. Doğru kullanılıp kullanılmayacağını zaman gösterecektir. Ancak bu algı oyunları aksini işaret etmektedir. İnşallah biz yanılırız.

Beykozlu hemşehrilerime sevgi ve saygılarımla."