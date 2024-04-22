Sur Belediyesi'nde Atatürk ve Erdoğan'a hakaret eden şüpheli serbest bırakıldı! Sur Belediyesi'nde Atatürk ve Erdoğan'a hakaret eden şüpheli serbest bırakıldı!

TBMM’de ilk defa gerçekleştirilen konserde, 150 kişiden oluşan Türkiye Yüzyılı Orkestra ve Korosu çeşitli eserler seslendirdi. 

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Meclis Şeref Kapısı önünde kurulan sahnede, AK Parti İstanbul Milletvekili ve besteci Yücel Arzen Hacıoğulları’nın özel olarak bestelediği "23 Nisan Marşı" dört çocuk solist tarafından ilk kez seslendirildi. Marşın seslendirildiği sırada bir çocuk solist tarafından Filistin atkısı açıldı.

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 Vatandaşlar tarafından büyük ilgi gören konser sonunda TBMM Başkanı Kurtulmuş, Yücel Arzen’e çiçek verdi, koroyu da tebrik etti. 

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- 1071'den 2024'e mapping gösterisi 

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Konserin ardından geçmişten günümüze Türk tarihini anlatan ışık ve mapping gösterisi yapıldı. Gösteriyle, 1071'den 2024'e kadar geçen zaman, Meclis ana binasının yüzeyine yansıtıldı.

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 Yaklaşık 8 dakikalık ışık ve mapping gösterisinde, millet iradesine atıfta bulunularak "Hakimiyetin sahibi millettir" ifadesine yer verildi.