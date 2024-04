Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve beraberindeki çocukları Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.

Kabulde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocukların, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı. Türkiye’deki çocuklarla birlikte tüm dünya çocuklarının bayramında, çocukları Cumhurbaşkanlığı’nda misafir etmekten büyük memnuniyet duyduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm dünya çocuklarına sevgilerini iletti.

“TÜRKİYE YÜZYILI VİZYONUMUZU SİZLERE EMANET ETTİK”

TBMM’nin ilk Başkanı, Kurtuluş Savaşı’nın Başkomutanı, Cumhuriyet’in Banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Türkiye’nin bugünlere gelmesinde katkısı olan herkesi saygıyla andığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İstiklalimiz ve istikbalimiz uğrunda gözlerini kırpmadan canlarını feda eden kahraman şehitlerimizin her birine Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Mevla’dan tüm gazilerimize sağlıklı, hayırlı, uzun ömürler diliyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün, Çocuk Bayramı ile beraber TBMM’nin açılışının 104’üncü yıl dönümünün de idrak edildiğini anımsatarak, şunları kaydetti: “Bundan tam 104 sene önce Ankara’da dualarla, tekbirlerle, salavatlarla açılan Büyük Millet Meclisimiz, milletimizin ve devletimizin hürriyet mücadelesinin sembolü oldu. Bağımsızlığımıza giden yolda, ilk Meclisimiz öncülük ve liderlik etti. 23 Nisan 1920’de Meclis’in açılmasıyla başlayan Millî Mücadele, 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet’in ilanıyla birlikte zafere ulaştı. Tarihimizdeki böylesine önemli bir günün, istikbalimizin teminatı olan çocuklara hediye edilmesi, elbette tesadüf değildir. Bu, devletimizin sadece çocuklara değil, aynı zamanda kendi geleceğine verdiği önemin de bir göstergesidir. Biz de Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu sizlere emanet ettik. Türkiye Cumhurbaşkanı olarak her birinizin bu emaneti en güzel şekilde taşıyacağınıza yürekten inanıyorum.”

Çocuklara her alanda güçlü, müreffeh ve itibarlı bir ülke bırakmak için canla başla çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Siz evlatlarımızın da çalışkanlığınızla, başarılarınızla, heyecanınızla, ufkunuz ve umutlarınızla Türkiye’yi çok daha ileriye götüreceğinizden asla şüphe duymuyorum” ifadelerini kullandı.

“YARINLARIMIZIN UMUDUSUNUZ”

“Şunu bir an olsun aklınızdan çıkarmamanızı sizlerden rica ediyorum” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sizler, bizim geleceğimizin teminatı, yarınlarımızın umudusunuz. Her biriniz büyük ve güçlü Türkiye’nin mimarları olacaksınız. Bizden devraldığınız emanetlere sıkı sıkıya sahip çıkıp, sizden sonra gelecek nesillere inşallah alnınızın akıyla teslim edeceksiniz. Şu an karşımda yarının Türkiye’sinin siyasetçilerini, bilim adamlarını, devlet adamlarını ve kültür sanat insanlarını görüyorum. Ülkemize ve milletimize faydalı birer fert olmanın peşinde sürdürdüğünüz hayat yolculuğunda sizlere Rabbimden başarılar diliyorum. Bu düşüncelerle bir kez daha 23 Nisan Millî Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nızı tebrik ediyorum. Gelecek yıllarda daha güçlü, daha ileri, daha mutlu bir Türkiye’de 23 Nisan’ları kutlamak temennisiyle hepinizin gözlerinden öpüyorum.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından sözü, koltuğuna oturan Atilla Egemen Çulcuoğlu’na bıraktı.

https://www.tccb.gov.tr/assets/video/2024A/2024-04-23-cocuklar.mp4

“ACILI GÜNLERİN SON BULMASINI DİLİYORUM”

Çulcuoğlu, Türkiye’nin Yüzyılı’nda TBMM’nin açılışının 104. yıl dönümünün ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın büyük bir gurur ve coşkuyla kutlandığını belirtti.

“Bu özel günde Sayın Cumhurbaşkanı’mız tarafından onu temsil yetkisiyle onurlandırılmış bir çocuk olarak hepinizi en içten duygularımla selamlıyorum” ifadesini kullanan Çulcuoğlu, TBMM’nin 23 Nisan 1920’de açılmasıyla millet egemenliğinin resmen hayata geçirildiğini, bu önemli günün, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından millet egemenliğini sonsuza kadar koruyacak çocuklara armağan edildiğini kaydetti.

Çocuklara armağan edilen bu özel günde Gazze’de yaşananlara da değinen Çulcuoğlu, “Gazze’deki arkadaşlarımızın acılı günlerinin son bulmasını diliyorum. Çocuklara armağan edilen bu özel günde, tüm dünya çocukları için barış diliyor ve hiçbir çocuğun böylesi acılar yaşamamasını temenni ediyorum.” dedi.

Çulcuoğlu, 23 Nisan 1920’nin büyük Türk milletinin önemli günlerinden birisi olmasının yanında milletin her zaman en büyük güçlüklere dahi kendi iradesi ve gücüyle karşı koyabileceğinin, her güçlüğü onurlu ve haklı mücadelesiyle aşabileceğinin en büyük göstergesi olduğunu kaydetti.

Bu özel günde Cumhuriyetin 100. yılını taçlandıran bir olay gerçekleştiğini ifade eden Çulcuoğlu, Türkiye Yüzyılı’na ülke adına ilk kez gerçekleşen insanlı uzay göreviyle adım atıldığını söyledi.

Tarih boyunca bilime sayısız katkılar sunmuş bir medeniyetin varisleri olmaktan gurur duyduğunu vurgulayan Çulcuoğlu, tarihten bu yana taşınan misyonla Türkiye Yüzyılı’nda bilim adına dünyaya yeni bir başlangıç daha yapıldığını söyledi.

ÇOCUKLAR, ŞİİR VE ŞARKI SESLENDİRDİ

Geleceğin teminatı çocukların ufkunu açacak nice başlangıçlar temenni eden Çulcuoğlu, şahit olduğu bu gelişmelerden gurur duyduğunu ifade etti.

Çulcuoğlu, Cumhuriyetin ve TBMM’nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, kahraman silah arkadaşlarını şehit ve gazileri minnet ve şükranla andı.

Konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı koltuğuna oturan Çulcuoğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Çulcuoğlu’nun ardından şiir okuyan çocuklar, şarkı da seslendirdi. Efe Yağız isimli çocuk, Arif Nihat Asya’nın “Bayrak” şiirini göz yaşlarıyla okudu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunun üzerine, “Bak, böyle işte. Şiiri okuduğun zaman ağlayarak okuyacaksın ve ağlatacaksın” ifadelerini kullandı.