-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde düzenlenecek Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu açılış oturumuna ve Beşiktaş Conrad Oteli'nde yapılacak İslam İşbirliği Teşkilatı Üyesi Ülkelerin Kalkınmasında Kadınların Rolü Bakanlar Konferansı'na katılacak. - Erdoğan, Mabeyn Köşkü'nde Çad Cumhurbaşkanı Idriss Deby Itno ile çalışma yemeğinde bir araya gelecek, Sao Tome ve Principe Başbakanı PatriceTrovoada ve Marmara Üniversitesi Mezunlar Derneği temsilcilerini ayrı ayrı kabul edecek.

-Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul Hilton Kongre ve Fuar Salonu'nda düzenlenecek Türkiye-Afrika Ekonomi İş Forumu gala yemeğine katılacak.

-Bilkent Üniversitesi-TÜSİAD Bilgi Toplumu Forumu tarafından düzenlenen, "İş Hayatında Büyük Veri" Konferansı Four Seasons Istanbul at the Bosphorus'ta gerçekleştirilecek.

1- EYÜP'TE HAFRİYAT KAMYONUNUN ALTINA GİREN ARAÇTAKİ 2 KİŞİ ÖLDÜ

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL

Eyüp'te gece saatlerinde seyir halinde giden araç henüz bilinmeyen bir nedenle önünde giden hafriyat kamyonuna çarptı. Kaza sonrası araçta bulunan 2 kişi feci şekilde can verdi.

Kaza, Eyüp Odayeri Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Caner Şen beraberindeki arkadaşı Uğur Özdemir ile birlikte gece saat 03:00 sıralarında 34 FA 6948 plakalı aracıyla seyir halinde giderken Ağaçlı mevkiine geldikleri sırada henüz bilinmeyen bir nedenle önlerinde seyreden Ahmet Üstün'ün kullandığı 34 YL 5422 plakalı hafriyat kamyonuna çarptı. Kaza sonrası hafriyat kamyonunun altına giren araçta bulunan sürücü Caner Şen ve Uğur Özdemir araç içinde sıkıştı. Yoldan geçen sürücüler durumu jandarma, sağlık görevlileri ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücü Caner Şen ve Uğur Özdemir'in olay yerinde hayatlarını kaybettiğini belirledi.

JANDARMA OLAY YERİ ÇALIŞMASI YAPTI

Kazada hayatını kaybeden Caner Şen ve Uğur Özdemir'in cansız bedenleri, itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Sürücü ve arkadaşının cansız bedenleri cenaze aracıyla Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Kazanın meydana geldiği yerde yolu aydınlatan aydınlatma direklerinin olmaması dikkat çekti. Jandarma ekipleri hafriyat kamyonu sürücüsü Ahmet Üstün'ü gözaltına alırken, kaza ile ilgili de soruşturma başlattı.

2- CUMHURİYET GAZETESİ'NDEKİ NÖBET SÜRÜYOR

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Ozan URAL / İSTANBUL,()

Yönetici ve yazarları gözaltına alınan Cumhuriyet Gazetesi önünde toplanan vatandaşların nöbeti sürüyor. Cumhuriyet Gazetesi'ne yönelik soruşturmada nedeniyle gazeteye destek olmak için nöbet tutan vatandaşların bekleyişi sürüyor. Havanın soğuk olması nedeniyle dışarıda nöbet tutanların bazıları gazete binasının önüne kurulan soba ile ısınmaya çalıştı. İçeride nöbet tutanların ise battaniyeye sarılarak yerlerde yattığı görüldü. Sabah saatlerine doğru Şişli Belediyesi tarafından nöbet tutanlara sıcak çorba ikramı yapıldı. Cumhuriyet Gazetesindeki nöbet sürüyor.



3- KAÇAR HANEDANLIĞI'NIN SON ŞEHZADESİ İSTANBUL'DA...



Haber-Kamera: İbrahim YILDIZ / İstanbul

İran'da 131 yıl hüküm süren Türk Kaçar Hanedanlığının son şehzadesi Babek Mirza ile eşi, Türk Hava Yolları'na ait uçakla saat 18.55'te İstanbul'a geldi.

Havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Babek Mirza, "Daha önce de gelmiştim. Türkiye benim ikinci vatanım. İstanbul'a gelişimin herhangi bir siyasi nedeni yok. Türkiye ve İran kardeş ülkelerdir. Biz bu kardeşliği göstermek için İstanbul'a geldik. İnşallah Türkiye ve İran daha da yakınlaşır ve beraber aynı yolda giderler. İstanbul'da 3-4 gün kalmayı düşünüyoruz. Eşim Türk ve onunla birlikte İstanbul turu yapacağız ve tarihi yerleri gezeceğiz" dedi.

Açıklamanın ardından Mirza ve eşi korumalar eşliğinde Atatürk Havalimanı'ndan ayrıldı.

4- FOTOĞRAFÇILARDAN "TUZ GÖLÜ YOK OLMASIN" SERGİSİ

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul

Tuz Gölü'ndeki su seviyesinin düşmesine dikkat çekmek isteyen bir grup fotoğraf sanatçısı Nişantaşı Işık galerisinde, "Salt Tuz" adlı fotoğraf sergisi açtı. Küratörlüğünü fotoğraf sanatçısı Salih Güler'in yaptığı sergide, 2013 yılından bu yana 24 sanatçı tarafından veTuz Gölü'nde çekilen fotoğraflar sergileneniyor.

"TUZ GÖLÜ YOK OLMAK ÜZERE"

Fotoğraf sanatçısı Salih Güler, önlem alınmadığı taktirde15 yıldır gözlemlediği Tuz Gölü'nün, yakın bir tarihte yok olacağını belirterek, "Salt tuz sergisi yaklaşık 4 senelik bir emeğin karşılığı.15 sene evvel Tuz Gölü'nü keşfettim. Her yıl olmak kaydıyla 60-70 kez Tuz Gölü'ne gittim. Son zamanlarda Tuz Gölü'nde yansımayı yakalayabileceğimiz suyu bulmakta çok zorlandık. Bunun sebebi de, bu güne kadar orada uygulanan yanlış politikalar. Tuz Gölü, yok olmak üzere. Bu sergide, Tuz Gölü'ndeki bu güzellikleri sergileyip, bu güzelliklerin kısa bir süre sonra kalmayacağını ifade etmek istedik. Tuz Gölü, bir simge olsa dahi diğer bütün doğal varlıklarla ilgili bir farkındalık yaratmak istedik." şeklinde konuştu.

"GÖLÜN YOK OLMASINA YOL AÇAN BİR ORTAM VAR"

Fotoğrafçı sanatçısı Zeynep Sezerman ise, "Son 2-3 yıldır Tuz Gölü'nü sürekli inceliyorum. Suları gittikçe çekilen ve yanlış şekilde tuz üretiminden kaynaklanan, gölün yok olmasına yol açan bir ortam var. Haziran ve Eylül aylarında gittiğimizde su seviyesi çok farklıydı. Suya ulaşmak için Haziran ayında 500 metre yürürken, Eylül ayında gittiğimizde suya ulaşmak için yaklaşık 2 kilometre yürüyüp, sularla karşılaştık. Çevredekilerle konuştuğumuz zaman, bize her sene kuraklığın çok hızlı bir şekilde geldiğini, bunun yanlış tuz üretiminden kaynaklandığını bize ifade ettiler" dedi.

Gelirinin öğrencilerin eğitimine harcanacağı sergi, 01-19 Kasım tarihleri arasında görülebilecek.

