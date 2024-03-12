DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Hasan Karal, seçim sürecinde birçok haksızlıkla ve hukuksuzlukla mücadele ettiklerini belirterek, “AK Parti ‘Öyle bir adaletli yönetim sistemi getireceğim ki bize yapılanlar başkalarına yapılmayacak’ diyen bir anlayışla kuruldu. Ama bizi kahreden şey AK Parti’de geçmişte karşılaşılan bütün bu haksızlıkları, olumsuzlukları unutmuşçasına aynı haksızlıkları şimdi başkasına reva görme anlayışı var.” dedi.

İstanbul Milletvekili Hasan Karal, DEVA Partisinin İstanbul Anadolu yakasında bulunan ilçelerinin belediye başkan adaylarıyla bir araya geldi. Belediye başkan adaylarıyla seçim çalışmalarına ilişkin istişarelerde bulunan Karal, tüm adaylara başarılar diledi.

“Her akşam adaylarımızın afişleri kesiliyor, yasaklarla, ambargolarla, haksızlıklarla ve hukuksuzluklarla mücadele ediyoruz”

Toplantıda bir konuşma yapan Karal, “Damla damla büyüyerek İstanbul’umuzu DEVA Belediyeciliği ile buluşturmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Ancak ne yazık ki her türlü yasak ve ambargo bize uygulanıyor. İstanbul’da her akşam afişlerimiz, bayraklarımız kesiliyor. Zaten devletten bir imkanımız yok. Teşkilat mensuplarımızın destekleriyle bütün bu çalışmalar yapılıyor ancak yasaklarla, ambargolarla, haksızlıklarla ve hukuksuzluklarla mücadele ediyoruz.” diye konuştu.

“Böyle bir zulüm olabilir mi?”

Milletvekili Hasan Karal, seçim sürecinin adaletsizlikler içinde geçtiğini ifade etti. Seçimin adil ve dürüst bir şekilde yürütülmesinin zorunlu olduğunun altını çizen Karal, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kuruluşunda birçok zulme ve haksızlıklara maruz kalan AK Parti, ‘Ben bir daha bu insanlara, bu ülkeye bu haksızlıkları yaşatmayacağım. Öyle bir adaletli yönetim sistemi getireceğim ki bize yapılanlar başkalarına yapılmayacak ve yaptırmayacağım’ diyen bir anlayışla kuruldu. Ama bizi kahreden, üzen şey AK Parti’de geçmişte karşılaşılan bütün bu haksızlıkları, olumsuzlukları unutmuşçasına aynı haksızlıkları şimdi başkasına reva görme anlayışı var. Bu bizim ne inancımızda var ne insanlıkta. Bugün sanki Türkiye’de tek bir parti seçime giriyormuş gibi devletin, milletin vergileriyle beraber beslenen TRT, devletin kanalları sadece bir partiyi gösteriyor. Böyle bir zulüm olabilir mi?”

“Biz omurgalı bir siyaset yapmak için DEVA Partisini kurduk”

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Karal, yerel seçimlere çok az bir süre kaldığını anımsattı. DEVA Partisinin hiçbir şekilde haktan ve hukuktan asla sapmayacağını vurgulayan Milletvekili Karal, “Siz devletin adaletini, devletin adil yönünü ortaya koyarsınız, millet gider istediğine oy verir, istediği takdiri kullanır. Kabine giren herkes elini vicdanına koyar istediği partiye oy verir. Ama ‘Seni televizyonlar görmesin, senin mitinglerine ambargo koyayım, senin bayraklarını afişlerini, bayraklarını keseyim’ derseniz bu adaleti sağlayamazsınız. Biz olduğumuz gibi görüneceğiz, göründüğümüz gibi olacağız. Ecdadımızın bize bırakmış olduğu miras budur. Teşkilatımız, tüm partililerimiz yerel seçimlerde en iyi sonucu alabilmek için büyük bir özveri ve gayretle çalışıyorlar. Biz delikanlı bir siyaset yapmak için, omurgalı bir siyaset yapmak için DEVA Partisini kurduk. Bu yoldan diğerleri gibi asla şaşmayacağız.” ifadelerine yer verdi.