Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart Yerel seçimleri öncesi Seçim beyannamesini okurken, 2004'lerde Gaziosmanpaşa'de Türkiye'de kentsel dönüşümün ilk temel atma töreninde konuştuğu gibi 'Yatay Mimari' dedi. Erdoğan, AK Parti'nin seçim beyannamesini açıkladı. Beyannamenin ana temasını "Gerçek belediyecilik" olarak duyururken, afetlere dirençli kentler, yatay mimari, iklim değişikliği, dijital teknolojilere uyum, yeşil kalkınma ve sıfır atık öne çıktı. Erdoğan'ın' Yatay Mimari' sözü eskileri hatırlattı. Ancak Erdoğan'ın o gün 'En fazla 5 kat' dediği noktalarda yapılman binalar hepsi en az 10 kat oldu.

Erdoğan, "Son dönemde seçim vaatlerimizin merkezine büyük projeleri yerleştirmiyoruz. Artık Türkiye'nin her projesi zaten büyüktür. Asırlık altyapı ihmallerini tamamlayan Türkiye, dünyanın yeni yönetim ve ekonomi düzenine hazırlamaktadır. Yapay zekadan, uzaya kadar önem kazandığı küresel sistemin aktörleri arasında yer alma mücadelesini biz veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin seçim beyannamesini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim beyannamesinin temelini oluşturan 13 başlığı sıralarken; şehirlerde afetlere hazırlık, iklim değişikliği, yeşil çevre, sıfır atık ve dijital teknolojilere öncelik verileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde Seçim Beyannamesi Tanıtım Toplantısı'na katıladı.

AK PARTİ KONGRE BİNASI AÇILDI

AK Parti Kongre Merkezi önünde partililere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Partimizi yakışır bir binaya kavuşmuş olduk. Buranın partimizin mimari anlayışını yansıtan bir eser olmasını istedik. Kongre binamızın bulunduğu çevre içinde uyum olmasına özen gösterdik. Binamız her anlamda engelsiz olarak tasarlandı. Bundan siyaset akademisi gibi eğitimleri burada yapabileceğiz. Toplumumuzun farklı kesimleriyle toplantılarımızı burada gerçekleştireceğiz. Bizler burada yapacağımız faaliyetlerle kongre merkezimin hakkını vermeye çalışacağız. Daha fazla kardeşimizle burada kucaklaşacağız. Birlik ve beraberlik ruhunu daha fazla güçlendireceğiz" dedi.

"Sözlerimin şu çatı altında farklı bir geleceğe farklı bir doğuma vesile olmasını diliyorum. AK Parti Genel Merkezimizin toplantımızı gerçekleştirdiğimiz yeni konferans salonumuzun hayırlı olmasını dileyerek başlıyorum.

Bugün burada AK Partimizin 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçim Beyannamesi'ni milletimizin takdirine sunmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Her seçim idarelerden hesap sorduğu kritik eşiklerdir. Her seçim yeni bir dönemin, sürecin başlangıç noktasıdır. Seçim demokrasiyle yönetilen ülkelerde iktidarın meşruiyet kaynağıdır. Bir ülkede ister hükümet ister şehir düzeyinde kendini yönetecek kadroları belirleyemiyorsa orada demokrasiden söz edilemez.

Açık oy gizli sayım yöntemiyle demokrasiyle uyuşmayan seçimler yapılmıştır. Bu seçimleri ne milletimiz ne tarih demokrasinin tecellisi olarak görmemiştir. Rahmetli Başbakan Menderes'in göreve geldiği 1950 tarihi ülkemizde gerçek anlamda demokrasinin işlemeye başladığı tarihtir.

15'İNCİ YEREL SEÇİM

TBMM'mizin 20 dönemi çok partili hayata geçildikten sonra seçimlerle oluşmuştur. Ya darbe anayasalarıyla ya Meclis tarafından seçilen Cumhurbaşkanı ilk defa 2014 yılında halkın oyuyla belirlenmiştir. 2018 ve 2023 yılında yapılan Cumhurbaşkanı ve Meclis seçimi ülke tarihimizin önemli dönüm noktalarındandır. Yerel seçimlerin de benzer seyir izlediğini görüyoruz.

Çok partili hayatta 1950 yılında yapılan mahalli idareler seçimleri bugüne kadar 14 defa tekrarlanmıştır. 15'inci belediye başkanlığı seçimini yine demokrasi şöleni şeklinde gerçekleştireceğiz.

AK Parti'nin iktidara gelmesi, 28 Şubat post-modern darbesinin ardından böyle bir milli irade şahlanışı olarak vuku bulmuştur. 21 yıl boyunca vesayetin türlü baskılarına, terör örgütü saldırılarına, darbe girişimlerine, emperyalistlerin sinsi oyunlarına rağmen milli irade bayrağını hep yukarıda tuttuk.

"MESELE EN ÇOK BELEDİYEYİ KAZANMAK DEĞİL"

Türkiye Yüzyılı'nın ilk seçiminde mesele en çok belediye başkanlığını kazanmak değil. 31 Mart'ta elde edeceğimiz netice, ülkemizi dünyada hak ettiği yere yükseltme hedefinde bize güç, destek, kuvvet verecektir. Biz ülkeye ve millete hizmet yolculuğumuza 30 yıl önce belediyelerde başlamış bir kadroyuz.

2023 hedefleriyle, Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla ülkenin geleceğini inşa ettik. Evlatlarımıza büyük, güçlü, müreffeh bir Türkiye hedeflerimize çelme takması için kimseye malzeme vermemeliyiz. İçeride ve dışarıda Türkiye'nin tökezlemesini; siyasi ve ekonomik olarak zayıf günlerine dönmesini bekleyen bir güruh var. Asıl hedef Türkiye'dir.

Şehirlerimizi Türkiye Yüzyılı'na hazırlayacak adımları atmakla, bu sinsi niyetleri de boşa çıkarmış olacağız. Sözümüzü rakiplerimize, yarıştığımız parti ve adaylara değil doğrudan milletimize söylüyoruz.

Bugün burada size 14 Mayıs seçim beyannamemizi paylaşırken, çalışma tarzımızı hatırlatmak istiyorum.



SEÇİM TALİMATI

31 Mart'a kadar gelmeyene gideceğiz, küskünü barıştıracağız, sevmeyeni sevdireceğiz. Her eve, her işyerine gireceğiz. Kalbini kazanmadık kimse bırakmayacağız, kararsızları ikna edeceğiz, hiç kimseyi atlamadan teker teker herkese dokunacağız. Siyasetin sokakta yapıldığını unutmayacağız. Seçimin sandıkta kazanıldığını bileceğiz. Seçim gününe kadar her anı değerlendirmenizi, seçim günü sandığı da sahiplenmenizi istiyorum.

SEÇİM SLOGANI: GERÇEK BELEDİYECİLİK: HAZIRIZ, KARARLIYIZ

AK Parti olarak mahalli seçimlerdeki ilk sınavımızı 'AK eller AK iller yerel kalkınma başlıyor' diyerek 2004'te vermiştik. Ardından 2009'da 'Her şey Türkiye için işimiz hizmet gücümüz millet' sloganıyla şehirlerin hizmetine talip olmuştuk. 2014 yılında 'Daima millet daima hizmet, millet eğilmez Türkiye yenilmez' mesajıyla vatandaşlarımızın huzuruna çıkmıştık. Son mahalli seçimlerin yapıldığı 2019 yılında 'Memleket işi gönül işi' diyerek sandığa koşmuştuk. 31 Mart 2024 seçimlerine ise 'Gerçek belediyecilik hazırız, kararlıyız' diyerek gidiyoruz.

SEÇİM BEYANNAMESİNİN DETAYLARI

Seçim beyannamemizin başlığını 'Türkiye Yüzyılı için gerçek belediyecilik' olarak belirledik. Beyannamemiz 8 bölümden oluşuyor.

Her bir ana başlığın altında o alana ilişkin yaklaşımlarımızı ve tüm belediyelerimizin uygulayabileceği program çerçevelerini içeren alt başlıklar yer alıyor. AK Parti'nin bir markaya dönüşen belediyecilik birikimin özeti, yeni dönemin bir belgesi mahiyetindedir. AK Parti belediyecilikte de kendi kendiyle yarışmaktadır.

Belediye yönetimlerini bizden devralanların, şehirlere 5 yıl kaybettirme dışında bir şeyleri olmadığını milletimiz yaşayarak gördü. Seçim kampanyamızın merkezine 'gerçek belediyecilik' sözümüzü yerleştirdik. Amacımız şehirlerimizi ve insanlarımızı bu şov ve ajans belediyeciliği illüzyonundan kurtarmaktır.

"KAMU KAYNAKLARI ADİL ŞEKİLDE VERİLDİ"

Birilerinin 'engellendik' edebiyatı yapmalarına bakmayın. Bunlar AK Parti belediyelerinin aldığı paralardan çok daha fazlasını alıyorlar. Bunların tamamı sorumluluktan kaçmaktan ibarettir. Diğer belediyelere ne veriliyorsa, hangi kritere göre tahsisat yapılıyorsa bunlar için de geçerlidir. Her belediye kamu kaynaklarından adil bir şekilde yararlanmaktadır. Finans yönetimini başaran bir belediye başkanının kaybı söz konusu değildir.

İBB'yi aldığım zaman bizim borcumuz 2,5 milyar dolardı. Devrederken 1,5 milyar dolar ile devrettik. Şimdi 3 milyar dolar İBB'nin borcu var. Bunların tek derdi, kendi beceriksizliklerini örtmek, kaynağı başka amaçlara kullandığı gerçeğini gözlerden kaçırmaktır.

Hiçbir zaman seçimden seçime vatandaşımızı hatırlayan bir kadro olmadık, olmayacağız. Biz hiçbir zaman vatandaşımızı aldatmaya kalkmadık. Her sözün takipçisi olduk, her projemizi hayata geçirdik. Geciktirdiğimiz vaatlerimizin hesabını da açık yüreklilikle verdik.

Ülkeye ve millete hizmet edenlerin ne şehirlerimiz ne insanlarımız arasında siyasi bağnazlık yapması düşünülemez. 2023 hedeflerimiz gibi bugünkü Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu da halkımızın ortak hayali olarak görüyoruz. Ülkemiz ve milletimiz için iyi olan, güzel olan her şeyin başımızın üzerinde yeri vardır.

Türkiye Yüzyılı şehirleri için gerçek belediyecilik programımızı da milletimize armağan ediyoruz.

BEYANNAMENİN İÇERİĞİ

Seçim beyannamemizin üzerine bina edine vizyonumuz 30 yıllık birikimimiz ve ülkemizin küresel güç seviyesinin mahsulüdür. Vizyonumuzun bazı temel ilkelerini kısaca hatırlatmak istiyorum. AK Parti olarak demokrasinin ve kalkınmanın yerelden başladığına inanıyoruz. Yerel yönetimlerin idari ve mali kapasitelerini güçlendirerek bu yolu açık tuttuk. Milletimizi hayalleriyle buluşturduk.

Eser ve hizmet siyasetimizin standartlarını milletimizin artan hayat gücüne göre yükselttik. Alt ve üst yapı projelerini hayata kazandırırken geleceğin ihtiyaçlarını göze aldık.

Yepyeni bir vizyonla milletimizin huzurundayız. Belediyecilik tecrübemize dayalı yenilikçi yaklaşımları Türkiye Yüzyılı şehirleriyle taçlandırmak istiyoruz. Yeni dönemde yerel yönetimlerdeki önceliklerimiz şunlar oluşturacak:

Afetlere dayanıklı dirençli yerleşim yerleri kuracağız.

Şehirlerimizi iklim değişikliğine uygun hale getireceğiz

Dijital teknolojilere uyumlu hale getireceğiz.

Gençler, çocuklar, yaşlılar, engelliler, kadınlara karşı duyarlı, kapsayıcı sosyal belediyecilik hizmetleri geliştireceğiz.

Güçlü aile, güçlü toplum anlayışıyla yerel yönetimleri destekleyeceğiz.

Kültüre sahip çıkan projeler yürüteceğiz.

Yeşil kalkınma, sıfır atığı benimseyen belediye yönetimlerinin yanında olacağız.

Çocuklarımıza temiz şehirler bırakacağız.

İnsanların doğup büyüdükleri yerlerde kalmalarını teşvik edeceğiz.

13 TEMEL BAŞLIK

Vizyonumuzun özünü oluşturan gerçek belediyecilik sözümüzü 13 temel başlık üzerine bina ediyoruz.

Üretken, adil, erişilebilir, vizyoner, şefkatli, sürdürülebilir, yenilikçi, kalkınmacı, çağdaş, güçlü, kapsayıcı, dinamik, vatansever belediyecilik.

"MUHATABIMIZ DOĞRUDAN MİLLET"

Milletimiz bize Cumhurbaşkanlığı ve Meclis'i yönetme, belediyelerde sorumlulu verirken böyle bir misyon yüklüyor. Bugün de milletimize layık olmak, beklentileri hayata geçirmek için çalışmaktan şeref duyuyoruz.

Odağımızın merkezini ileriye taşıyarak yolumuza devam edeceğiz. Güven ve istikrar abidesi bir ülke olarak yoluna devam etmek öyle kolay değildir. Her alanda çözmemiz gereken sorunlar, sıkıntılar mevcut. Ülkemizi bugünkü gücüne getiren yönetim olarak çözüm adresi yine biziz.

Cumhur İttifakı dışındaki partilerin böyle bir gündemi zaten yok. Türkiye günübirlik siyaset, polemik üzerine kurulu gündemlerin bedelini geri kalmışlık, ihmal edilmişlik olarak uzun yıllar ödemiştir.

Ülkemizde hala eski Türkiye'nin hastalıklarını canlandırmak, kısır döngüye hapsetmek isteyen bir zihniyet var. Adeta ülkeyi paçalarından aşağı çekmeye çalışıyor. Vaktimizi ve enerjimizi sadece hedeflerimize doğru yürümek için kullanıyoruz. Yalan, iftira, çarpıtma ve algı oyunları üzerine bina ettikleri kampanyalarla üzerimize gelenlere meydanı terk etmiyoruz. Muhatabımız doğurdan milletimizdir. Bizim siyaset anlayışımız budur.