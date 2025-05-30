CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, TBMM’de yaptığı konuşmada, bayram öncesi ulaşım zamlarının vatandaşı mağdur ettiğini belirtti, denetim ve bayram ikramiyesi artışı talep etti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, Kurban Bayramı öncesi ulaşıma yapılan zamlara tepki göstermek için TBMM’de bir konuşma yaptı.

Milletvekili Yontar, bayram dönemlerinde fırsatçılığın arttığını ve yüksek kâr hırsının ulaşım sektöründe vatandaşları zor durumda bıraktığını ifade etti.

“Bayramlarda otobüs ve uçak şirketleri tam kapasite çalışıp ek sefer koysa da fiyatlara zam yapıyor" diyen Yontar, " Ramazan Bayramı’nda otobüs biletleri 1.150 TL’den 1.800 TL’ye, uçak biletleri 1.300 TL’den 4.800 TL’ye yükseldi. En düşük emekli maaşı 14 bin 469 TL, asgari ücret 22 bin104 TL iken, 4 kişilik bir ailenin memlekete gidip gelmesi imkânsız” dedi.

Vatandaşın rahat nefes alabilmesi için Yontar, bayram ikramiyelerinin artırılmasını, ulaşım ve gıda sektörlerinde fırsatçılığa karşı denetimlerin sıkılaştırılmasını istedi.

CHP’li vekil, hükümetin zamlara karşı acil önlem alması gerektiğini vurguladı.