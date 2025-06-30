Cumhuriyet Halk Parti'sinin Özgür Özel'in Genel Başkan seçildiği 38. Olağan Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davanın duruşması bugün (30 Haziran) gerçekleşti. Davanın ilk duruşmasından karar çıkmayınca duruşma 8 Eylül 2025 tarihine ertelendi.

Türkiye siyaset gündeminde uzun süredir tartışılan CHP 38. Olağan Kurultayı'nda "şaibe" iddialarına yönelik açılan 'Kurultay İptal Davası'nda duruşma bugün gerçekleşti. Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde saat 10.00'da başlayan davada karar verilemeyince duruşma 8 Eylül'e ertelendi. Duruşmanın, CHP'nin kuruluş yıl dönümü olan 9 Eylül'den 1 gün önce olması dikkat çekti.

DURUŞMADAN DAKİKA DAKİKA GELEN AÇIKLAMALAR

11.28: Duruşmada karar açıklandı. Dava 8 Eylül'e ertelendi. Mahkeme, kurultay davasına ilişkin açılan davada verilen görevsizlik kararının kesinleşmesinin beklenmesine hükmetti.

11.25: Savaş’ın avukatı yeninden söz alıp kayyum taleplerinin olmadığını ifade ederek "Bizim CHP’nin mahkeme koridorlarında tartışılmasını istemeyiz. Ama ortada bir şaibe var. Bu dava siyasi değil hukuki bir davadır" dedi.

11.20: Mahkeme başkanı CHP yönetiminin feri müdahale talebini kabul etti.

11.15: CHP'nin avukatı "Daha önce partimize açılan bir davaya ilişkin Yargıtay’ın adliye mahkemelerinin bu davalara bakamayacağına ilişkin kararı da sunuyoruz. Davanın reddini isteriz" dedi.

11.00: CHP'nin avukatı "Siyasi partiler, seçimlerini yargı denetimi altında yapar. Mahkemenin siyasi partinin kim tarafından yönetileceğine dair karar verme imkanı yoktur. Seçimlere karışır iseniz YSK’nın varlık sebebi ortadan kalkar" dedi.

10.45: CHP'nin avukatı "Davacı vekili milli güvenlik sorunu dedi. Milli güvenlik sorunu lafını bir tanık da kullanmıştı ceza dosyasında. Neyin ne olduğu, tanığın kimin tanığı olduğu neyi amaçladığı şimdi açıkça anlaşılmıştır" dedi.

ÖZGÜR ÖZEL GÖREVDEN ALINMALI!

10.30: Lütfü Savaş'ın avukatı kurultayın iptalini talep ederek Özgür Özel'in görevden alınmasını iletti. Genel başkanlık görevinin ise Kemal Kılıçdaroğlu'na verilmesi talep edildi. Savaş'ın avukatı "Bu davaya konu usulsüzlükler milli güvenlik sorunudur" ifadesini kullandı.

10.00: Dava başladı. Şikayetçi Lütfü Savaş ve mağdur Kemal Kılıçdaroğlu, duruşma salonuna gelmedi.

MUTLAK BUTLAN VE KURULTAY TARTIŞMASI

Davadan "mutlak butlan" yani kurultayın yok sayılması kararı çıkması halinde Kemal Kılıçdaroğlu yeniden genel başkanlığı alaması gündemdeydi.

CHP yönetiminin, bir heyet göndererek "görevi kabul etmemesi" için nabız yokladığı Kılıçdaroğlu'nun olumsuz yanıtı ile "diyalog" arayışı şimdilik sonuçsuz kaldı.

Bu durum CHP'de, "Kılıçdaroğlu yönetimi mi, kayyum mu?" tartışmasını alevlendirdi.

İDDİANAMEDEKİ DİKKAT ÇEKEN ŞÜPHELİ İSİMLER!

İddianamede tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu,

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Cemil Tugay,

Tutuklu Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat,

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik,

CHP Erzurum İl Başkanı Serhat Can Eş’in de aralarında bulunduğu 12 kişi şüpheli olarak gösterildi.

Bu arada eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun “mağdur”, eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın ise “müşteki” olarak yer alması da dikkat çekiyor.

CHP Parti Meclisi Üyeleri da davaya katılma talebinde bulundu.

Parti Meclisi Üyeleri katılım dilekçesinde “iradeye fesat” ve “menfaat karşılığı oy” iddiaları yalanlandı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise duruşmaya katılmayacağı vurgulandı.

DAVAYI KİM AÇMIŞTI, NE OLMUŞTU?

CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te gerçekleştirdiği 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından usulsüzlük soruşturması başlatılmıştı.

Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerindeki kurultayın iptali için ayrı ayrı mahkemelerde dava açmıştı.

Açılan iptal davaları Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki dosyada birleştirilmişti.