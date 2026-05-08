Bursa'da 7 yaşındaki Mina, 20 eserinin yer aldığı ilk kişisel resim sergisini açtı. Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve çok sayıda davetlinin katıldığı AVM'deki sergi, Mina'nın renkli dünyasını sanatseverlerle buluşturdu.

BURSA (İGFA) - Sanata olan ilgisi ve hayal gücüyle dikkat çeken 7 yaşındaki Mina, ilk kişisel resim sergisini sanatseverlerle buluşturdu. Korupark Yaşam ve Alışveriş Merkezi'nde düzenlenen sergi, yoğun katılım ve büyük beğeniyle açıldı.

Toplam 20 eserin yer aldığı sergide Mina'nın renkli dünyasını yansıtan çalışmalar, ziyaretçileri adeta masalsı bir yolculuğa çıkardı.

Çocuk bakış açısının özgünlüğünü ve sınırsız yaratıcılığını ortaya koyan resimler, izleyicilerden tam not aldı.

Serginin açılışına Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, NOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Erol Gülmez, Milli Eğitim Şube Müdürleri Esra Gürler, Mehmet Orhan, Aydın Comart ve Mehmet Ateş, Okul Müdürü Abdullah Urgan'ın yanı sıra öğretmenler, veliler ve çok sayıda sanatsever katıldı. Protokol üyeleri, Mina'nın yeteneğini takdir ederek bu yaşta açılan kişisel serginin önemli bir başarı olduğunu vurguladı.

Mina'nın eserlerinde; canlı renkler, özgün karakterler ve hayal gücünün sınırlarını zorlayan kompozisyonlar dikkat çekti.

Sanata olan tutkusu ile gelecekte de adından söz ettirmesi beklenen Mina, ilk kişisel sergisiyle unutulmaz bir başlangıca imza attı.