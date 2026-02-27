Bursa Suluboya Derneği'nin geleneksel yıllık sergisi bu yıl 'Leke' temasıyla 3 Mart'ta kapılarını açıyor. Sergide sanatçılar eserleriyle yer alırken, ziyaretçiler de dev bir ortak çalışmaya fırça darbeleriyle katılacak.

BURSA (İGFA) - Bursa Suluboya Derneği tarafından düzenlenen geleneksel yıllık sergi, bu yıl farklı bir konseptle sanatseverlerin karşısına çıkıyor. 'Leke' başlığını taşıyan sergi, suluboya sanatında suyun ve pigmentin kağıt üzerinde özgürce dağılarak oluşturduğu ilk dokunuşa ve renk alanına vurgu yapıyor.

Serginin en dikkat çekici bölümünü interaktif enstalasyon oluşturacak. Sergi salonunun ortasına yerleştirilecek uzun masa ve metrelerce uzanan rulo suluboya kağıdı, ziyaretçilerin kullanımına açık olacak.

Katılımcılar, belirlenen özel üçlü renk paletini kullanarak kendi suluboya lekelerini oluşturacak. Böylece klasik sergi anlayışının dışına çıkılarak izleyici üretim sürecine dahil edilecek.

ORTAK BELLEK ESERİ OLUŞACAK

Proje sonunda yüzlerce Bursalının katkısıyla ortaya çıkacak dev çalışma, ortak bir bellek eseri niteliği taşıyacak. Kontrollü renk paleti sayesinde birbirinden bağımsız fırça darbelerinin estetik bir bütünlük oluşturması hedefleniyor. Ayrıca sergi süreci kayıt altına alınarak kentin sanatsal etkileşimini belgeleyen bir çalışma da hazırlanacak.

'Leke' sergisi, 3 Mart 2026 saat 16.00'da Bursa Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nde açılacak ve 13 Mart 2026 tarihine kadar ziyarete açık olacak. Dernek yetkilileri, suyun ve rengin akışına ortak olmak isteyen tüm sanatseverleri sergiye davet etti.