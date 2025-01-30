Bursa Osmangazi Belediyesi’nin düzenlemiş olduğu Yarıyıl Şenliği kapsamında Altınova Mahallesi’nde kurulan Çadır Sanat Merkezi ve Kütüphanesi’nde sahnelenen Kapı Misafiri oyunu, çocuklar tarafından beğeniyle izlendi.BURSA (İGFA) - Çocukların yarıyıl tatilini dolu dolu geçirmesi için tatilin ilk haftasında Yunuseli’nde, tatilin ikinci haftasında ise Altınova mahallesinde Çadır Sanat Merkezi ve Kütüphanesi kuran Osmangazi Belediyesi, sömestr tatili boyunca her gün farklı etkinliklerle çocukları ve ailelerini buluşturuyor.

Osmangazi Çocuk Tiyatrosu tarafından Altınova Spor Tesisi’nde kurulan Çadır Sanat Merkezi ve Kütüphanesi’nde sahnelenen ‘Kapı Misafiri’ oyununu izleyen çocuklar, unutamayacakları bir tatil anısı yaşadı. Çocuklar, Tiyatro Oyuncusu Gözde Akın’ın bir meddah hikayesini Karagöz, Nasrettin Hoca, Keloğlan’ı birlikte oynayarak sahnelediği gösteriyi soluksuz izledi. Çocuklar zaman zaman gösteriye dahil olarak eğlenceli anlar yaşadı.

Tiyatro Oyuncusu Gözde Akın, “Bu oyunda Karagöz, Nasrettin Hoca ve Keloğlan’ı birlikte sahneliyorum. Oyunda seyirciler benimle birlikte oyuna dahil oluyorlar. Burada geleneğin izini hatırlatmak istedik. Oyunuz çocuklara yönelik ama yetişkinlerde haz alıyor. Burada ben bir meddah hikayesini farklı farklı rollere giderek anlatıyorum” dedi.