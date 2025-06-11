Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için çalışmalar yürüten Osmangazi Belediyesi, öğrencilerde sıfır atık bilinci oluşturmak amacıyla Okullar Arası Ödüllü Atık Toplama Yarışması düzenledi.BURSA (İGFA) - Bursa Osmangazi Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından gelecek nesillere daha temiz, daha yaşanabilir bir çevre bırakmak ve öğrencilerde çevre ve sıfır atık bilinci oluşturmak hedefiyle düzenlenen Okullar Arası Ödüllü Atık Toplama Yarışması sona erdi. İlçede bulunan anaokulu, ilkokul ve liseler arasında gerçekleşen yarışmada, öğrenciler en çok atığı toplamak için yarıştı. 01 Şubat 2025 ve 30 Mayıs 2025 tarihleri arasında düzenlenen Okullar Arası Ödüllü Atık Toplama Yarışması’na katılan öğrenciler tarafından 41 bin 159 kilogram karışık ambalaj atığı, 2 bin 078 kilogram atık pil, bin 844 kilogram bitkisel atık yağ ve bin 472 kilogram da e-atık toplandı.

Okullar Arası Ödüllü Atık Toplama Yarışması kapsamında toplanan atıklar sayesinde 390 ağacın kesilmesi, 1 milyon 844 bin metreküp suyun ve 790 dönüm tarım arazisinin kirlenmesinin önüne geçildi. Yarışmanın ödül töreni Osmangazi Gösteri Merkezi’nde gerçekleşti. Ödül töreni öncesinde öğrenciler, kullanılmış karton tabak ve bardak, giyilmiş gelinlik, atık perde, çöp poşetleri, ders notu kağıtları gibi geri dönüşüm malzemelerinden yapmış oldukları kıyafetler ve el işi ürünler ile geri dönüşümün önemine dikkat çekti. Hürriyet Endüstri Meslek Lisesi öğrencileri ise muhteşem bir konser verdi. Okullar Arası Ödüllü Atık Toplama Yarışması’nda Ayşe Hafsa Sultan Anaokulu birinci, Başaran İlkokulu ikinci ve Hüseyin Karabacak İlkokulu üçüncü oldu. Dereceye giren okulların ödül ve plaketleri Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mücahit Yıldızhan tarafından verildi.

“BU YILDA AYNI HASSASİYET VE ÖZENLE ÇALIŞMALARIMIZI DEVAM ETTİRMEKTEYİZ”

Osmangazi Belediyesi olarak daha temiz ve yaşanılabilir bir Osmangazi için çalıştıklarını ifade eden Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mücahit Yıldızhan, “İlçe sınırlarımızdaki 136 mahalleden geri dönüşebilen nitelikteki kağıt, plastik, metal, cam, bitkisel yağ, elektronik, floresan, pil, batarya ve ilaç atıklarını 18 araç 48 personel ile haftanın 6 günü toplayarak çevrenin kirlenmesini önlüyoruz. Aynı zamanda ülke ekonomisine de katkı sağlıyoruz. Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıklarımızı kontrol altına almak, gelecek nesillere temiz gelişmiş bir ülke ve yaşanabilir bir dünya bırakmak adına entegre bir yaklaşımla atıkların yönetimini sağlamaktayız” dedi.

Ödül töreni, Çevre ve Sıfır Konulu Tiyatro gösterisiyle son buldu.