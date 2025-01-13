Bursa Osmangazi Belediyesi, düzenlemiş olduğu Kütüp-Anne etkinliği ile anneleri kitap okuma etkinliğinde buluşturdu.BURSA (İGFA) - Bursa Osmangazi Belediyesi, kitap okumayı seven ve çocuklarına da kitap sevgisi aşılamayı önemseyen anneler için Kütüp-Anne etkinliği düzenledi. Hüdavendigar Yetenek Evi Kütüphanesi’nde gerçekleştirilen etkinlikte bir araya gelen anneler, daha önce okudukları Gece Yarısı Kütüphanesi adlı kitabın kritiğini yaptı. Etkinliğe katılan anneler, birlikte kitap okumanın ve kitap üzerine konuşmanın keyfini yaşadı.

Kütüp-Anne etkinliği sonunda annelere, çocuklarıyla birlikte kitap okurken dikkat etmeleri gereken kurallar hakkında da rehberlik sunuldu. Kitapları sadece okumakla kalmayıp, çocuklarla birlikte tartışmanın da okuma alışkanlığının pekişmesinde önemli rol oynadığına vurgu yapıldı.