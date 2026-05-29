Bursa Mudanya Belediyesi tarafından bu yıl 2. kez düzenlenen Tirilye Zeytin Çiçeği Festivali, 30-31 Mayıs tarihlerinde Tirilye'de düzenleniyor. Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, tüm vatandaşları 'Zeytinin Evi' Tirilye'de festival coşkusuna ortak olmaya davet etti.

BURSA (İGFA) - Mudanya Belediyesi tarafından bu yıl ikinci kez düzenlenen Tirilye Zeytin Çiçeği Festivali, 30-31 Mayıs tarihlerinde Tirilye'nin tarihi sokaklarını sanat, müzik, üretim kültürü ve zeytinin bereketiyle buluşturacak. Mudanya'da yüzyıllardır yaşamın, ekonominin ve kültürel hafızanın merkezinde yer alan zeytincilik geleneği, festival boyunca Tirilye'de yeniden görünür olacak. Zeytin ağaçlarının çiçek açtığı dönemde düzenlenen festival, iki gün boyunca üreticileri, sanatçıları, şefleri, çocukları ve ziyaretçileri zeytinin evinde bir araya getirecek.

Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Tirilye'nin zeytinin başkenti olarak Türkiye'nin zeytincilik hafızası için de özel bir yere sahip olduğunu belirterek tüm vatandaşları festivale davet etti.

Tirilye Zeytin Çiçeği Festivali ile Mudanya'nın kültürel birikimini, zeytincilik geleneğini ve yerel üreticinin emeğini görünür kılmayı amaçladıklarını belirten Başkan Dalgıç, şöyle konuştu: 'Zeytin çiçeği, bereketin, doğayla uyumun ve üreticimizin yıl boyunca verdiği emeğin simgesidir. Biz bu festivalle zeytinin etrafında oluşan yaşam kültürünü, üretim bilgisini ve Tirilye'nin köklü hafızasını da geleceğe taşıyoruz. Herkesi zeytinin evinde buluşmaya, Tirilye'nin eşsiz atmosferinde bu coşkuya ortak olmaya davet ediyorum.'

'ZEYTİNİN EVİNDE BULUŞALIM'

'Zeytinin Evinde Buluşalım' sloganıyla düzenlenen 2. Zeytin Çiçeği Festivali, yarın saat 13.00'te Tirilye Kültür Merkezi önünden başlayacak kortej yürüyüşüyle açılacak. Üreticiler, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşecek kortej, sahile kadar uzanacak ve Tirilye'nin tarihi dokusunu festival coşkusuyla buluşturacak.

Festival boyunca kurulacak Tirilye sokaklarında açılacak yüzlerce üretici stantlarında da zeytin ve zeytinyağının yanı sıra yöresel lezzetler, doğal ve el emeği ürünler ziyaretçilere sunulacak.

ATÖLYELER, SÖYLEŞİLER VE LEZZETLER

Her yaş grubuna hitap eden festivalde, iki gün boyunca atölyeler, söyleşiler, yemek etkinlikleri, yarışmalar ve doğa yürüyüşleri bir arada gerçekleştirilecek. Çocuklar ve yetişkinler için zeytin çiçeği tacı, broş, kokulu mum, kolonya ve karikatür atölyeleri düzenlenecek; minikler için özel oyun alanları kurulacak.

Festivalin söyleşi programında uzman isimler sürdürülebilir üretim, kaliteli tarım uygulamaları ve zeytinciliğin geleceğini ele alacak. Şeflerin katılımıyla düzenlenecek yemek atölyelerinde ise zeytinyağlı tariflerin incelikleri paylaşılacak. Zeytinyağlı yemek yarışması festivalin en renkli anlarından biri olurken, 'Zeytin Rotası' yürüyüşü katılımcıları Tirilye'nin tarihi ve doğal güzellikleriyle buluşturacak. Rotayı tamamlayan ziyaretçilere sürpriz hediyeler verilecek.

GÜN BATIMINDA KONSER KEYFİ

Tirilye'nin sokaklarında gün boyu gerçekleşecek canlı müzik etkinliklerinin yanısıra, festival coşkusu akşam programlarında da konserlerle taçlanacak.

Tirilye'nin eşsiz gün batımı manzarasında; yarın akşam Ceren Toksöz, 31 Mayıs akşamı ise Şenay Lambaoğlu sahne alarak katılımcılara müzik dolu anlar yaşatacak.

Ayrıca festival boyunca Mudanya ile Tirilye arasında ücretsiz ring seferleri düzenlenecek.

