Bursa İnegöl Belediyesi, Kemalpaşa Mahallesi Hoşgörü Sokakta kamulaştırılan alan üzerinde 21 araçlık mahalle otoparkı uygulamasını tamamlayarak vatandaşların hizmetine sundu.

BURSA (İGFA) - Bursa İnegöl Belediyesi, Kemalpaşa Mahallesi Hoşgörü Sokakta kamulaştırılan alan üzerinde 21 araçlık mahalle otoparkı uygulamasını tamamlayarak vatandaşların hizmetine sundu.

İnegöl Belediyesi'nin parklanma sorunu ve trafik yoğunluğuna çözüm üretmek adına hayata geçirdiği mahalle otoparklarına bir yenisi daha eklendi.

Geçtiğimiz yıl 25 ayrı noktada 2017 araçlık otopark oluşturan İnegöl Belediyesi, Kemalpaşa Mahallesinde 21 araçlık yeni bir otoparkı daha tamamlayarak kullanıma açtı.

ATIL ALAN 21 ARAÇLIK OTOPARKA DÖNÜŞTÜ

Kemalpaşa Mahallesi Hoşgörü Sokakta bulunan ve planda otopark olarak işli olan alan, 2022 yılında İnegöl Belediyesi tarafından kamulaştırıldı. 246 m2'lik alanın kamulaştırılmasıyla birlikte bölgede belediyeye ait toplam 550 m2'lik otopark alanı elde edildi.

Elde edilen alanda Fen İşleri Müdürlüğü 21 araçlık otopark planladı. Daha önce atıl alan şeklinde bulunan ve birkaç aracın düzensiz şekilde park edildiği alan, geçtiğimiz hafta yapılan uygulamayla 21 araçlık düzenli otoparka dönüştürüldü.

Alanda ayrıca güvenli kamera altyapısı ile aydınlatma direği de yapıldı. Belediye Başkanı Alper Taban, vatandaşların hizmetine sunulan otoparkı beraberindeki heyetle birlikte yerinde inceledi.

2025 YILINDA 25 FARKLI NOKTADA 2017 ARAÇLIK OTOPARK ÜRETİLDİ

İnceleme sırasında konuşan Belediye Başkanı Alper Taban, 'Geçen yıl Fen İşleri ve Park Bahçeler Müdürlüklerimiz 25 farklı noktada 2017 araçlık otopark üretti. Tabi araç sayısı da her geçen yıl artıyor. Bu yıl da aynı şekilde yeni yeni otoparklar üretmeye devam ediyoruz. Artık araç yoğunluklarından dolayı komşuların birbirleriyle park yeri tartışmaları yaşadıklarına şahit oluyoruz. Bu sorunları gidermek için de mahalle otoparkları önemli. Bazen kamulaştırmalarla bu çalışmaları yapıyoruz, bazen mevcut elimizdeki alanlarda bu uygulamalar yapılıyor. Kamulaştırma ihtiyacı olan bölgelerde biraz daha uzun sürebiliyor bu iş. Nihayetinde buradaki alanı vatandaşımızın kullanımına sunmuş olduk. Mahalle sakinlerimize hayırlı olsun' dedi.