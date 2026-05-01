Gençlerin daha iyi bir eğitim alabilmesi ve gelecek kaygısı yaşamaması için çalışmalarını sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, sosyal güvencesi bulunmayan Tip 1 diyabet hastası üniversite öğrencilerine yönelik, 'Şeker Sensörü Desteği' başvurularını 1 Mayıs itibariyle başlattı. 15 Mayıs'a kadar sürecek başvurularda uygun bulunanlara destek verilecek.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde hayata geçirilen 'Sürekli Glikoz Ölçüm Sensörü' desteğiyle, üniversitelerin örgün eğitim programlarında öğrenim gören 18 yaş üzerindeki Tip 1 diyabetli gençlerin, kan şekeri seviyelerini gün içerisinde anlık olarak takip edebilmesi amaçlanıyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan destek programıyla eğitimine devam eden gençlerin yaşam kalitesinin artırılması ve hastalık yönetimlerinin daha güvenli hale gelmesi hedeflendi.

Projenin başvuruları, 1 Mayıs-15 Mayıs tarihleri arasında alınacak.

Destekten yararlanmak isteyen öğrencilerin Bursa'da ikamet etmesi, 18 yaşını doldurmuş olması, Tip 1 diyabet tanısına sahip bulunması ve üniversitelerin örgün eğitim programlarında aktif olarak öğrenim görmesi gerekiyor. Değerlendirme süreçlerinin ardından uygun bulunan öğrencilere sensör desteği sağlanacak.

Başvurular için https://www.bursa.bel.tr/form/?form_id=b8b53cd277 adresi ziyaret edilebilir.