Bornova Belediyesi'nin Hobi ve Beceri Edindirme Kursları'na katılan her yaştan kursiyerin yıl boyunca ürettiği çalışmalar, düzenlenen yıl sonu sergilerinde büyük ilgi görerek sanat ve emekle dolu bir buluşmaya dönüştü.

İZMİR (İGFA) - İzmir'in Bornova ilçesinde el sanatlarından resme, seramikten fotoğrafa uzanan geniş yelpazedeki sergiler Bornovalılarla bir araya geldi. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, 'Üreten ve paylaşan kent kültürünü büyütmeye devam edeceğiz' dedi.

Büyükpark'tan Dramalılar Köşkü'ne uzanan etkinlikler kapsamında, Hobi ve Beceri Edindirme Kurs Merkezi'nde Eğitmenliğini Mert Ali Çakır'ın yaptığı kursiyerlerin objektifinden yansıyan eserler sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Doğa ve yaşam temalı karelerin yer aldığı 'Klorofil Fotoğraf Sergisi'nin yanı sıra, 'Fotoğrafçılık Karma Sergisi' de programda yer aldı. Sergideki fotoğraflar, Bornovalılar tarafından ilgiyle incelendi.

EL EMEĞİ ESERLER BÜYÜKPARK'TA SERGİLENDİ

Navruz Çalışal eğitmenliğinde hazırlanan 'El Sanatları Yıl Sonu Sergisi', Büyükpark Kızlar Kahvesi önünde açıldı. Kursiyerlerin yıl boyunca hazırladığı el işi ürünler, ziyaretçilerden tam not aldı. Renkli motifler, geleneksel dokular ve modern tasarımlar serginin en dikkat çeken eserleri arasında yer aldı.

Hobi ve Beceri Edindirme Kurs Merkezi'nde eğitim alan kursiyerlerin hazırladığı Resim Sergisi ile Seramik Sergisi de Dramalılar Köşkü Galeri Hamam bölümünde sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Resim çalışmalarında doğa, kent yaşamı ve insan temaları öne çıkarken, seramik eserlerde özgün tasarımlar dikkat çekti.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Bornova'da sanatın ve üretimin her yaştan vatandaşın yaşamına dokunduğunu belirterek, 'Hobi ve Beceri Edindirme Kurslarımız sadece yeni beceriler kazandırmıyor, aynı zamanda insanların kendilerini ifade etmelerine ve sosyal yaşamın içinde daha güçlü yer almalarına katkı sağlıyor. Kadınların, gençlerin, çocukların ve büyüklerimizin emeklerini aynı çatı altında görmek Bornova'nın kültürel zenginliğini ortaya koyuyor. Üreten ve paylaşan kent kültürünü büyütmeye devam edeceğiz' dedi.