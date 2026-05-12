Birlik ve Dayanışma Sendikası, 12 Mayıs Hemşireler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada sağlık çalışanlarının ağırlaşan çalışma koşullarına dikkat çekti. Sendika MYK Üyesi Ebe Hemşire Melike Sigeze, düşük ücret, uzun nöbetler ve mobbing nedeniyle hemşirelerin tükenme noktasına geldiğini söyledi.

ANKARA (İGFA) -

Deprem bölgesinde sağlık çalışanlarının hâlâ zorlu koşullarda hizmet verdiğini söyleyen Sigeze, 'Depremin üzerinden yıllar geçmesine rağmen konteynerlerde görev yapan arkadaşlarımız var. Yazın sıcağında, kışın soğuğunda sağlık hizmeti sunmaya çalışıyoruz' dedi. Uzun nöbet süreleri, mobbing, baskı ve maaş kesintisi tehdidinin sağlık çalışanlarını yıprattığını ifade eden Sigeze, hemşirelik mesleğinin sağlık sisteminin temel unsurlarından biri olmasına rağmen emeklerinin görünmez hale geldiğini savundu.

Özellikle aile sağlığı merkezlerinde artan bürokratik işlemlerin koruyucu sağlık hizmetlerini geri plana ittiğini belirten Sigeze, sağlık çalışanlarının asli görevlerini yapmakta zorlandığını söyledi.

Çalışma ortamlarına ilişkin de eleştirilerde bulunan Sigeze, bazı sağlık merkezlerinde uygun fiziki koşulların bulunmadığını ifade ederek, 'Forma zorunlu tutuluyor ancak birçok yerde soyunma odası bile yok. Sağlık çalışanının sağlığı göz ardı ediliyor' diye konuştu.

Performans sisteminin çalışanlar üzerinde baskı oluşturduğunu kaydeden Sigeze, sağlık hizmetlerinin cezalandırıcı uygulamalar yerine destekleyici politikalarla güçlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Hemşireler Günü dolayısıyla taleplerini de sıralayan sendika, güvenli çalışma ortamı, insanca yaşamaya yetecek ücret, eksiksiz izin hakkı ve sağlıkta şiddete karşı etkili yasal düzenleme çağrısında bulundu.