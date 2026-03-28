Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde düzenlenen kan bağışı kampanyası, vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşti. Fatma Koç Parkı'nda Türk Kızılayı Eskişehir Şubesi Kan Merkezi tarafından kurulan bağış noktasında gönüllüler gün boyunca kan verdi.

Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde uzman ekipler eşliğinde gerçekleştirilen bağışlarda, vatandaşların sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra güvenli şekilde kan alımı sağlandı.

Kan Merkezi Sorumlusu Doktor Turgut Aytekin, kanın sadece acil durumlarda değil her zaman ihtiyaç duyulan hayati bir kaynak olduğunu vurguladı.

Yetkililer, özellikle yaz aylarında kan stoklarının azaldığına dikkat çekerek, 18-65 yaş arası sağlıklı bireyleri düzenli bağış yapmaya davet etti.

Tek bir bağışın üç hastaya umut olabildiği belirtilirken, kampanya Pazaryeri'nde örnek bir dayanışma olarak değerlendirildi.