Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği söyleşide Prof. Dr. Oytun Erbaş, beyin gelişiminden ergenlik dönemine kadar birçok konuda dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 'İnsan Aklının Sırları' söyleşisi, Prof. Dr. Oytun Erbaş'ın katılımıyla Gazianteplilerle buluştu. 25 Aralık Kahramanlık Panoraması ve Müzesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa her yaştan vatandaş yoğun ilgi gösterdi.

Kendine özgü anlatımı ve hayatından verdiği örneklerle katılımcılara hitap eden Erbaş, insan beyni, çocuk gelişimi ve karar alma süreçlerini bilimsel bir çerçevede ele aldı. Gençlerin gelişiminde doğru eğitim, sabır ve rol model seçiminin önemine dikkat çeken Erbaş, özellikle küçük yaşlarda kazanılan becerilerin bireyin geleceğini şekillendirdiğini vurguladı.

Beynin genç yaşlarda daha esnek ve öğrenmeye açık olduğunu belirten Erbaş, dil öğrenme ve meslek edinme gibi yetkinliklerin erken yaşta kazanılmasının kritik olduğunu ifade etti. 'Kolay olan, hata barındırır' sözleriyle beynin çoğu zaman zor olandan kaçınma eğiliminde olduğunu dile getirdi.

Söyleşide çocuk gelişimi üzerine önemli mesajlar veren Erbaş, sabır ve hazzı erteleme becerisinin başarıyla doğrudan ilişkili olduğunu belirtti. 'Marshmallow Testi' örneği üzerinden konuşan Erbaş, ailelerin çocuklara güven duygusunu kazandırmasının ve verdikleri sözleri tutmasının büyük önem taşıdığını söyledi. Ergenlik dönemine de değinen Erbaş, bu süreçte beynin henüz gelişimini tamamlamadığını, gençlerin daha çok duygularıyla hareket ettiğini ifade etti. Duyguların karar alma süreçlerinde belirleyici olduğunu vurgulayan Erbaş, korkunun en güçlü duygulardan biri olduğunu belirtti.

Z kuşağına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Erbaş, gençlerin doğru yönlendirilmesinin toplumsal açıdan kritik olduğunu ifade ederek, bilimsel düşünce, değerler ve kültürel mirasın yeni nesillere aktarılması gerektiğini söyledi. Aile, öğretmen ve toplum iş birliğinin önemine dikkat çekti.

Program sonunda Hüseyin Akay tarafından Erbaş'a kutnu kumaşından yapılmış kravat hediye edildi. Erbaş ise bu hediyeyi doğru cevap veren bir izleyiciye vererek jest yaptı. Etkinlik, kitap imza töreniyle sona erdi.