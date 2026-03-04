Bursa Devlet Tiyatrosu, dünya edebiyatının unutulmaz öykülerinden 'Bencil Dev'i sahneye taşıyor. Oscar Wilde'ın kalplere dokunan eserinden uyarlanan oyun, sevginin dönüştürücü gücünü merkezine alan sıcacık bir hikâye sunuyor.

BURSA (İGFA) - Oscar Wilde'ın zamansız masalı Bursa Devlet Tiyatrosu'nda, müzik ve dansla harmanlanan büyülü bir sahne yolculuğuna dönüşüyor. Arzu Bozkurt'un çevirisiyle sahneye aktarılan eser, Dilek Bozkurt ve Ersin Ayhan tarafından uyarlandı. Oyunun yönetmenliğini de üstlenen Ersin Ayhan, masalsı anlatımı güçlü bir sahne diliyle buluşturuyor.

Görsel dünyasıyla dikkat çeken yapımda dekor tasarımı Gözde Yavuz'a, kukla tasarımı İlhan Ateş'e ait.

Kostümler Kamile Dilek Tuğcu tarafından hazırlanırken, ışık tasarımını Eser Dursun üstleniyor. Müziği Gürkan Çakıcı'nın bestelediği oyunda koreografi Fatma Asena Çelik imzası taşıyor. Çocuk izleyiciler için pedagojik danışmanlığı Betül Karaca yürütürken, yönetmen yardımcılığı görevini Serap Uluyol Karanfilci üstleniyor.

Kalbi kırılmış bir devin, çocukların sevgisiyle yeniden yeşeren dünyasını anlatan 'Bencil Dev', hem çocuklara umut aşılıyor hem de yetişkinlere unutulmuş masumiyet duygusunu hatırlatıyor.

Bursa Devlet Tiyatrosu'nun sahnelediği oyun, her yaştan izleyiciye hitap eden masalsı bir deneyim vadediyor.