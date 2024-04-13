Antalya'da 1 kişinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı teleferik kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki Tünektepe Teleferik Tesisi'nde direklerden birisinin devrilmesi sonucu teleferik kazası yaşandı.

Teleferikte kabinlerden birinin düşmesi sonucu 1 vatandaşımız hayatını kaybetti. 10 vatandaşımız ise yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirilirken, mahsur kalan vatandaşları tahliye işlemleri devam ediyor.

Son olarak 128 kişinin tahliye edildiği teleferik faciasında kaza, kabindeki genç kızın cep telefonu kamerasına yansıdı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya'daki teleferik kazasında kurtarma çalışmalarının aralıksız sürdüğünü ve asılı kalan 15 kabindeki 98 kişinin başarıyla tahliye edildiğini açıkladı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sahil Güvenlik Komutanlığına ait 4 helikopterin kurtarma çalışmalarında aktif görev aldığını belirtti.

Kabinde manzarayı izlerken o anları kaydeden genç kızın kaza anında yaşadığı panik anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kurtarma çalışmalarının titizlikle sürdürüldüğünü bildiren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şunları kaydetti:

-Asılı kalan 15 kabindeki 98 kişi başarıyla tahliye edilmiştir. Bölgeye AFAD, jandarma, polis ve asker, UMKE, STK ve itfaiyeden oluşan 543 arama kurtarma personeli ile 7 helikopter, 1 askeri kargo uçağı, 108 araç ve 6 ambulans ile dron görevlendirilmiştir.

Yerlikaya daha sonra tahliye edilenlerin sayısının 112'ye ulaştığını duyurdu.

ÜÇ YARALI DAHA

Öte yandan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, tahliye işlemi sırasında üç kişinin daha yaralandığını bildirdi.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki Tünektepe Teleferik Tesisi'nde kaza nedeniyle kabinlerde mahsur kalanlar, gece görüşlü helikopterlerin yardımıyla kurtarılıyor. Kabinden kurtarılarak helikopterle Antalya Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirilen vatandaşlardan Baki Deraş, gazetecilere, 10 saate yakın mahsur kaldığını belirterek, "Her şey güzel geçti. Allah devletimize zeval vermesin" dedi

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Okay Memiş, Antalya'daki teleferik kazası nedeniyle havadaki kabinlerde mahsur kalanları kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Her helikopter müdahale için elverişli değil. Bazı güçlü helikopterler oradaki kabinlerde yer yer riskli durumlara da yol açtığı için sadece Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 3 helikopterle tahliye işlemlerini yürütüyoruz." dedi.