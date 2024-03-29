Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bayrampaşa Belediye Başkan Adayı Hasan Mutlu seçim çalışmaları için bulunduğu Yıldırım Mahallesi'nde tahrikkar, provakatif çirkin bir saldırıyla karşı karşıya kaldı. Saldırganlar Güvenlik güçleri tarafından alandan çıkarıldı.

31 Mart Yerel seçiminin yaklaştığı son günlerde siyasi rekabet sürerken, seçimi kaybetme endişesi yaşayan taraflardan tahrik edici, provakatif olaylar yaşanmaya başlandı. İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde CHP Bayrampaşa Belediye Başkan Adayı Hasan Mutlu’ya çirkin bir saldırı gerçekleştirildi. Gece yarısı saat 01:00 sıralarında Yıldırım Mahallesi, Adapark kavşağında bir grup Hasan Mutlu’nın aracının önünü keserek saldırıp, darp etmeye kalkıştı. Hemen Emniyet güçlerine haber verilmesi sonrası gelen egüvenlik güçleri Hasan Mutlu’yu olay yerinden alarak saldırganlardan kurtardı.

Olay üzerine CHP Bayrampaşa İlçe Başkanlığı bir açıklama yaparak olayı kınadı. Açıklamada yapılan provokatif eylemlere karşı, temkinli olduklarını, üyelerini ve emektarlarını uyardıklarını belirtti.

CHP Bayrampaşa İlçe Başkanlığı'ndan Belediye Başkan Adayı Hasan Mutlu'nun çeçim çalışmaları sırasında yapılan tahrik edici provakatif açıklamaya yönelik açıklaması şöyle:

"Sevgili Bayrampaşalılar,

Aylardır sürdürdüğümüz seçim kampanyamızın başından bugüne kadar asla provokatif eylemlerde bulunmadık. Bazı rakip partilerin gün aşırı gerçekleştirdiği provokatif eylemlerine karşı parti örgütümüzü ve her bir emektarımızı bu tür eylemlere asla karşılık vermemeleri hususunda sürekli olarak uyardık. Uzun süredir özellikle bayrak-afiş yırtma/koparma olarak devam eden provokatif eylemlere parti emekçilerimiz ve görevlilerimiz tarafından hiçbir cevap verilmemiş, hiçbir münakaşaya bile girilmemiş, koparılan bayrak veya afişlerimizin yerine hemen yenisi gelmiş ve emekçilerimiz tarafından bağlanmıştır.

İstanbul'da ve Bayrampaşa'da seçimi kaybedeceğini anlayan Cumhur İttifakı, seçime 2 gün kala provokatif eylemlerine bir yenisini daha eklemiş; saf kötüniyet duyguları ile toplumu kutuplaştırmak amacıyla partimizi, partimize gönül veren üyelerimizi, emekçilerimizi aslı olmayan durum ve koşullarla ilişiklendiren pankartları ilçemizin farklı yerlerine asmak suretiyle bizi geri dönüşü olmayan bir kavganin içine çekmeye teşebbüs etmiştir. Ayrıca bu pankartları asan guruplar saat 01.00 civarında Yıldırım mah Adaparkın köşesinde Belediye Başkan Adayımız Sayın Hasan Mutlu'nun aracının önünü kesmişler hakaret ederek darp etmeye kalkışmışlar, gelen güvenlik güçleri tarafından Hasan Başkanımız alandan çıkartılmıştır.

Vatandaşlarımız bilsin ki; bizim bu yola çıkarkenki amacımız Bayrampaşaʼmızı bu kirli siyasetten kurtarmak, vatandaşlarımızı kutuplaştırmadan sosyal belediyecilik kavramı esas alınarak Bayrampaşa'mıza hizmet etmektir. Rakibin kirli oyunları, Bayrampaşa'mızın bizim siyaset anlayışımıza ne kadar ihtiyacı olduğunu göstermekle birlikte, Bayrampaşa'mızın ve İstanbul'umuzun iradesini değiştirmeyecektir.

Sonuç olarak; bugüne kadar gerçekleştirilen hiçbir provokatif eyleme karşılık vermeme şeklindeki tavrımızı devam ettireceğimizi kamuoyunun bilgisine sunuyor, tüm vatandaşlarımızı itidale davet ediyoruz."

CHP, MHP tarafından asılan “DEM'li CHP'ye destek olma” afişi dolayısıyla ilçe seçim kurulana şikayette bulundu. Şikayet sonrası bir sonuç alınamadığı bildirildi.