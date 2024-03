DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 27 Mart akşamı sosyal medya hesabından yayınladığı videoda, insanları DEVA logosu altında buluşmaya çağırdı. Ali Babacan videoda şunları söyledi:

“DEVA’ya vereceğiniz her oy, insan onurunu yerlerde süründüren bu yoksulluğa bir itiraz olacak”

“DEVA Partisi’ne vereceğiniz oy, şehrinizdeki belediye başkanını belki değiştirecek, belki değiştirmeyecek ama çok daha güçlü bir umudu yaşatacak. Birlikte yaşama, barışı yeşertme, hakkı yerden kaldırma mücadelesini yaşatacak. DEVA’ya vereceğiniz her oy, insan onurunu yerlerde süründüren bu yoksulluğa bir itiraz olacak. DEVA’ya vereceğiniz her oy, ‘Biz adalet istiyoruz’ sesi olacak. DEVA’ya vereceğiniz her oy, ayrıştırmanın değil birlikte yaşamanın gücü olacak. Ve çok daha önemlisi, DEVA’ya vereceğiniz her oy, bu ülkede yarın hakkın yerini bulmasını sağlayacak, özgür ve zengin Türkiye’nin yoluna döşenen taşlar olacak. Gelin, 31 Mart’ta DEVA logosunda buluşalım. Hepinizi seçim günü sandığa davet ediyorum.”

Ali Babacan’ın sosyal medya paylaşımı şu şekilde:

“Ayrıştıranların, nefret yayanların, kavgacıların sesi çok çıksa da, gelin 31 Mart’ta makul insanların sesini yükseltelim.

DEVA’ya vereceğiniz her oy, insan onurunu yerlerde süründüren bu yoksulluğa bir itiraz olacak.

DEVA’ya vereceğiniz her oy, ‘Biz adalet istiyoruz’ sesi olacak; ayrıştırmanın değil birlikte yaşamanın gücü olacak.

Gelin, bu pazar DEVA’ya ilk oyumuzu verelim.