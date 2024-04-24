Bayrampaşa'da 23 Nisan Bayramı coşkuyla kutlandı.Kaymakamlık, Bayrampaşa Belediyesi'nin ve sivil toplum kuruluşları yaptığı programla kutlanan 23 Nisan etkinliklere katılımın yoğunluğu dikkat çekti.

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu yayınladığı mesajlarda, "Birlikte çok güzeliz, birlikte yürüyeceğimiz çok yol var " ifadesini kullandı. Mutlu, " Bugün birlikte ilk bayramımızı coşkuyla kutladık. Bizleri yalnız bırakmayan ve coşkumuza ortak olan tüm komşularımıza teşekkür ederiz. Mutlu bir Bayrampaşa için hep birlikte çalışıyoruz." dedi.