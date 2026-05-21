Küratörlüğünü Şerif Yaşar'ın yaptığı, sanatçı Esengül Bozdağ Alan'ın 'Baskı / Altında' sergisi açıldı. Sergi, bireyin toplumsal ve psikolojik baskılar altında nasıl biçimlendiğini kavramsal bir dille ve eserlerle izleyiciye sunuyor.

MARDİN (İGFA) - Felsefi altyapısını Michel Foucault, Gilles Deleuze ve Jean Baudrillard gibi düşünürlerin kavramlarından alan sergide; parçalanmış beden imgeleri, tekrar eden izler ve daralan yüzeyler dikkat çekiyor.

Eserler, bireyin yalnızca baskıya maruz kalan bir varlık olmadığını; aynı zamanda bu baskı mekanizmaları içinde yeniden şekillenen bir özneye dönüştüğünü ortaya koyuyor.

Esengül Bozdağ Alan'ın sanatsal yaklaşımı, baskıyı yalnızca dışarıdan dayatılan bir kuvvet olarak değil; bireyin gündelik yaşamında taşıdığı görünmez bir ağırlık olarak ele alıyor. Sanatçı, katmanlı yüzeyler, parçalanmış beden formları ve tekrar eden izler aracılığıyla, toplumsal normların bireyin hafızasında ve bedeninde bıraktığı izleri görünür kılmaya çalışıyor.

Çalışmalar, kırılganlık ile direnç arasında gidip gelen bir varoluş halini izleyiciye hissettirmeyi amaçlıyor.

Katmanlı görsel dil ve mekânsal yerleştirmeler aracılığıyla izleyiciyi güvenli bir gözlem alanından çıkaran sergi, deneyimin merkezine taşıyor.