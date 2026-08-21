Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, Keçiören Büyükler Karakucak Güreşi Dünya Şampiyonası'nda 75 kiloda altın madalya kazanan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu Fazlı Eryılmaz'ı makamında ağırladı.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyespor güreşçisi Fazlı Eryılmaz, uluslararası arenada elde ettiği başarıyla Bursa'ya ve kulübüne büyük gurur yaşattı. Ankara'da gerçekleştirilen Keçiören Büyükler Karakucak Güreşi Dünya Şampiyonası'nda mindere çıkan Eryılmaz, 75 kiloda rakiplerini ekarte ederek altın madalyaya uzandı.

Dünya şampiyonluğuna ulaşan Fazlı Eryılmaz, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba tarafından Başkanlık Makamı'nda ağırlandı. Kabulde, Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Sezer Sezgin ve kulübün yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi yöneticileri de yer aldı.

'ATA SPORUMUZ GÜREŞİ ÖN PLANA ÇIKARACAĞIZ'

Eryılmaz'ın, elde ettiği başarı ve kazandığı kemer ile Bursa'nın gurur kaynağı olduğunu belirten Başkan Vekili Şahin Biba, şampiyon sporcuyu tebrik etti. Eryılmaz'ın final müsabakasını da ekranlardan takip ettiğini belirten Başkan Vekili Biba, 'Büyükşehir Belediyesi olarak ata sporumuz olan güreşi ön plana çıkarıp şehrimizde şampiyon sporcular yetiştirmek için elimizden geleni yapacağız. Sporcumuza bundan sonraki müsabakalarında başarılar dilerim' dedi.

Dünya şampiyonu Fazlı Eryılmaz da kendisine verilen destekten dolayı Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ve Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'ne teşekkür ederek, yeni başarılarla Bursa'yı en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğini söyledi.

Görüşme, dünya şampiyonluğunun anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.