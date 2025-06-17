Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı Toplantısı’nda, Bursa Taahhüt Duvarı’na kentin geleceğine dair projelerini yazarak, eşitlik ve sağlık odaklı bir vizyon çağrısı yaptı.BURSA (İGFA) - Bursa, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı’nın 2025 Yılı İş Toplantısı ve Teknik Konferansı’na ev sahipliği yapıyor.

17-19 Haziran tarihlerinde Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlik, 7. fazın son toplantısı olmasının yanı sıra 8. faza geçiş stratejilerinin belirlendiği bir platform olarak öne çıkıyor.

Konferans kapsamında gerçekleştirilen Politik Kurul Toplantısı’nda, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, kentlerin geleceğine dair önemli mesajlar verdi ve katılımcılarla birlikte Bursa Taahhüt Duvarı’na kente dair vizyonlarını yazdı.

Başkan Bozbey, toplantıda yaptığı konuşmada, pandemi, iklim krizi ve göç dalgaları gibi çok katmanlı sorunların kentleri çözümün merkezi haline getirdiğini vurguladı.

DSÖ’nün yerel yönetimlerle iş birliğinin sağlıklı ve adil bir geleceğe ulaşmada kritik olduğunu belirten Bozbey, “Bursa Taahhüdü, eşitlik, sağlık, adalet, barış ve doğaya saygıdan yana bir iradenin ifadesidir. İnsan, mekân, katılım, refah, barış, gezegen ve hazırlıklılık ilkeleriyle şekillenen bu taahhüt, vicdanla yazılmış bir yol haritasıdır” dedi.

Başkan Bozbey, kentlerin doğaya saygılı, eşitlikçi ve kapsayıcı olması gerektiğini vurgulayarak, “Doğayı kaybeden, geleceğini de kaybeder. Dışlanan ve yoksullaştırılan bir toplumda barış inşa edilemez. Çocukların desteklendiği, kadınların göründüğü, gençlerin duyulduğu, engellerin kaldırıldığı bir yaşamı birlikte inşa etmek istiyoruz” dedi.

Bursa Taahhüdü’nün, uygulanabilir hedeflerle kentlerden başlayarak dünyaya umut taşıyacağını ifade eden Bozbey, “Bu masa, dayanışmanın ve eylemin başladığı yerdir” diyerek, siyasi iradenin halk sağlığı, iklim duyarlılığı ve toplumsal eşitliğe yönelmesi gerektiğini belirtti