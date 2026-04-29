Kaz Dağları'nın büyüleyici doğası ile sinemanın yaratıcı dünyasını bir araya getiren İDA Edremit Film Festivali, 23-27 Eylül tarihleri arasında doğası, tarihi ve kültürel zenginliğiyle öne çıkan Edremit'te sinemaseverlerle buluşacak.

BALIKESİR (İGFA) - Bu yıl ilk kez gerçekleşecek olan festival, katılımcılara ilham verici paylaşımlar ve unutulmaz deneyimler sunmayı hedefliyor.

Kaz Dağları'nın gölgesinde konumlanan festival, 23-27 Eylül 2026 tarihleri arasında Balıkesir'in Edremit ilçesinde gerçekleştirilecek. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin desteği ve Edremit Belediyesi'nin katkılarıyla hayata geçirilen festivalin organizasyonunu ise Edremit Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği üstleniyor.

Zengin ve çok katmanlı bir programla yola çıkan İDA Edremit Film Festivali; kısa film ve belgesel kategorilerinde seçkilerin yanı sıra özel gösterimler, söyleşiler ve atölyelerle zengin bir içerik sunacak. Yalnızca bir sinema etkinliği olmanın ötesine geçmeyi hedefleyen festival, Balıkesir ve çevresinin kültür-sanat alanındaki potansiyelini görünür kılarak bölgenin kültürel değerlerini ön plana çıkaran bir deneyim alanı yaratmayı amaçlıyor.

İDA Edremit Film Festivali, önümüzdeki yıllarda Türkiye'nin önemli film festivalleri arasında yer almayı hedefleyen güçlü bir kültür-sanat markası olma yolunda ilk adımını atarken, Kaz Dağları'nın eşsiz atmosferinde gerçekleşecek etkinliklerle katılımcılara doğayla iç içe bir festival deneyimi sunacak ve aynı zamanda yaratıcı endüstriler için yeni iş birliklerine zemin hazırlayacak.