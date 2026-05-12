Türkiye'nin en köklü sanat kurumlarından biri olan Bakırköy Belediye Tiyatroları (BBT), 35. yılında başlattığı 'Büyük Dönüşüm' projesiyle şimdi de Anadolu turnesinde. Genel Sanat Yönetmeni Ragıp Savaş'ın vizyonuyla tiyatroyu Bakırköy sınırlarının ötesine, Anadolu'nun kalbine taşımayı hedefleyen BBT, turne programının en kritik duraklarından biri olan 3. Ordu Şehir Tiyatroları Festivali'ne hazırlanıyor.

İSTANBUL (İGFA) - Bakırköy Belediye Tiyatrosu (BBT), festival kapsamında Türk tiyatrosunun modern klasikleri arasında sayılan ve sahnelendiği her dönemde büyük yankı uyandıran 'Ay Tedirginliği' oyunu ile 15 Mayıs'ta Ordulu sanatseverlerin karşısına çıkacak.

Usta yazar Özen Yula'nın kaleminden çıkan ve 2001 yılında Afife Tiyatro Ödülleri'nde 'Yılın En Başarılı Yazarı' ödülüyle taçlanan 'Ay Tedirginliği', yazılışının 30. yılında BBT'nin yenilikçi rejisiyle yeniden hayat buluyor. Ocak 2026'daki prömiyerinden bu yana kapalı gişe oynayan yapım, sadece bir tiyatro oyunu değil; toplumsal hafızaya tutulmuş karanlık bir ayna niteliği taşıyor.

1950'LERİN PUSLU İSTANBUL'UNDA PSİKOLOJİK BİR LABİRENT

Oyun, seyirciyi 1950'li yılların tekinsiz İstanbul atmosferine, faili meçhul cinayetlerin ve azınlık meselelerinin gölgesinde kalan gizemli bir geceye götürüyor. Yolları kesişen iki yabancının üzerinden ilerleyen anlatı; kimlik, aidiyet ve vicdan kavramlarını sarsıcı bir dille sorguluyor.

'Bir Kadın, Bir Adam, Bir Giz ve Birçok Cinayet...' mottosuyla sahnelenen eser, kum sanatçısı Ramazan Yumrutepe'nin sahnede canlı olarak icra ettiği performansla görsel bir başyapıta dönüşüyor. Sahneye yansıyan kum figürleri, geçmişin silinmeye yüz tutmuş izlerini ve karakterlerin parçalanmış ruh hallerini seyircinin gözü önünde somutlaştırıyor.

Genel Sanat Yönetmeni Ragıp Savaş, BBT'nin yeni dönem stratejisini şu sözlerle özetliyor: 'Büyük Dönüşüm hamlemiz, sadece teknik veya idari bir yenilenme değil, aynı zamanda sanatsal bir değişimdir. Bakırköy'ün köklü birikimini Ordu gibi sanatın nabzının attığı şehirlerimize taşımak, tiyatronun o birleştirici ve sorgulatan gücünü Anadolu'yla paylaşmak bizim en büyük önceliğimiz.'