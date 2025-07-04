ASELSAN, YILDIRIM-100 Yönlendirilmiş Kızılötesi Karşı Tedbir (DIRCM) Sistemi’nin saha testlerini başarıyla tamamladı. Sistem, gelişmiş güdümlü füze tehditlerine karşı hava platformlarını korumada önemli bir adım attı.ANKARA (İGFA) - ASELSAN, geliştirdiği YILDIRIM-100 Yönlendirilmiş Kızılötesi Karşı Tedbir (DIRCM) Sistemi’nin bir test sürecini daha başarıyla tamamladığını duyurdu.

Lazer tabanlı yüksek teknolojiye sahip sistem, özellikle MANPADS gibi kızılötesi güdümlü füze tehditlerine karşı hava platformlarını korumak için tasarlandı.

Şirketin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Geliştirmekte olduğumuz YILDIRIM-100 Yönlendirilmiş Kızılötesi Karşı Tedbir (DIRCM) Sistemi’nin bir test sürecini daha başarıyla tamamladık. Gelişmiş güdümlü füze tehditlerine karşı hava platformlarımızı koruma yeteneğimiz, saha testleriyle daha da güçleniyor. Lazer tabanlı yüksek teknoloji sistemler üzerindeki mühendislik kabiliyetimiz, her geçen gün ileriye taşınıyor” ifadelerine yer verildi.

Geliştirmekte olduğumuz YILDIRIM-100 Yönlendirilmiş Kızılötesi Karşı Tedbir (DIRCM) Sistemi’nin bir test sürecini daha başarıyla tamamladık.⬇️✅ Gelişmiş güdümlü füze tehditlerine karşı hava platformlarımızı koruma yeteneğimiz, saha testleriyle daha da güçleniyor.✅ Lazer… pic.twitter.com/MOl3Hh9m0o— ASELSAN (@aselsan) July 4, 2025

YILDIRIM-100, modern savaş teknolojilerinde kritik bir rol oynayan DIRCM sistemleri arasında yer alıyor. Sistem, gelen füzenin kızılötesi arayıcı başlığını lazer enerjisiyle etkisiz hale getirerek hava araçlarının güvenliğini artırıyor.