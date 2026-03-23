İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Trafik Kanunu'ndaki değişikliklere ilişkin sosyal medyada yayılan 'araç içi ekipman yasaklandı' iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, son günlerde Trafik Kanunu'nda yapılan değişiklikler üzerinden sosyal medyada dolaşıma sokulan yanıltıcı içeriklere ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, mevcut düzenlemelerin çarpıtıldığı ve henüz netleşmemiş uygulamaların kesinleşmiş gibi sunulduğu belirtildi.

Özellikle 'araç içinde telefon tutucu ve koku yasaklandı' şeklindeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı vurgulanırken, bu tür paylaşımlarla kamuoyunda endişe ve algı oluşturulmak istendiğine dikkat çekildi.

Araç içi kullanım ve ekipmanlara ilişkin yeni uygulama esaslarını belirleyecek yönetmelik çalışmalarının halen devam ettiği ifade edilen açıklamada, bu süreçte trafik ekiplerinin sürücülere yönelik bilgilendirme faaliyetlerine ağırlık verdiği kaydedildi.

Yetkililer, vatandaşların spekülatif ve doğruluğu teyit edilmemiş içeriklere itibar etmemesi gerektiğini belirterek, yalnızca resmi kurumlar tarafından yapılan açıklamaların dikkate alınmasının önemine vurgu yaptı.