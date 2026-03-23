İçişleri Bakanlığı koordinesinde 32 ilde düzenlenen FETÖ operasyonlarında 64 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 41'i tutuklandı.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı, FETÖ'ye yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 32 ilde geniş çaplı operasyonlar gerçekleştirildiğini duyurdu.

Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinasyonunda yürütülen operasyonlarda toplam 64 şüpheli yakalandı.

Operasyonların, terör örgütünün güncel yapılanması içinde faaliyet yürüttüğü belirlenen, örgüt içindeki sözde sorumlularla irtibatlı olan, örgüte finans sağlayan, sosyal medya üzerinden propaganda yapan ve yurt dışına kaçma hazırlığında olan kişilere yönelik gerçekleştirildiği belirtildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 41'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 4 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerin işlemlerinin ise sürdüğü bildirildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, FETÖ ile mücadelenin kararlılıkla devam edeceği vurgulanarak, operasyonlarda görev alan jandarma ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılıkları ve ilgili birimler tebrik edildi.