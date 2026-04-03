Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki Antalya Ulaşım A.Ş. tarafından işletilen Antalyakart, Londra'da düzenlenen uluslararası Transport Ticketing Awards yarışmasında önemli bir başarıya imza attı. Antalyakart Mobil uygulamasına eklenen 'Mobil Engelli Bildirimi' özelliği, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne 2026 Ulaşım Biletleme Ödülleri'nde En İyi Eşitlik ve Kapsayıcılık Girişimi ödülünü kazandırdı.

ANTALYA (İGFA) - Ulaşım sektörünün geleceğini şekillendirmek için dünyanın önde gelen ulaşım liderlerini bir araya getiren Transport Ticketing Global etkinliğinde elde edilen bu başarı, 13 kişilik uluslararası jüri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda açıklandı.

Ödül, Antalya Ulaşım A.Ş. Bilişim Sistemleri Müdürü Murat Altıntaş, Muhasebe ve Finans Müdürü Vedat Subaşı ile Kentkart CEO'su Çınar Basmacı, Uluslararası Satış ve Küresel Pazarlama Müdürü Fırat Albayrak ve Pazarlama Yöneticisi Aidar Zain'a takdim edildi.

HERKES İÇİN ENGELSİZ ULAŞIM

Engelsiz, sürdürülebilir ve erişilebilir toplu taşıma amaçlanarak engelli derneklerinin, sivil toplum örgütlerinin destekleri ve Kentkart çözüm ortağı ile hazırlanan Mobil Engelli Bildirimi özelliği, engelli bireylerin ulaşım deneyimini kolaylaştırıyor.

Uygulama sayesinde durakta bekleyen engelli yolcular, mobil uygulama üzerinden durağa gelmekte olan otobüs sürücüsüne bildirim gönderebiliyor. Önündeki ekranda bu bildirimi gören sürücüler durağa yaklaşırken daha dikkatli davranıyor ve gerektiğinde yolculara destek olabiliyor. Bu özellik, kullanıcılar tarafından da memnuniyetle karşılanıyor.

ONLİNE BAŞVURU SİSTEMİ DE FİNALE KALDI

Antalyakart'ın bir diğer projesi olan ve 6 Kasım 2025'te devreye aldığı online başvuru platformu da aynı etkinlikte 'En İyi Yolcu Deneyimi Girişimi' kategorisinde finale yükseldi.

Türkiye'de bir ilk olan sistemle kullanıcılar başvurularını online olarak tamamlayıp Antalyakartlarını PUDO kargo otomatlarından temassız bir şekilde teslim alabiliyor. Hizmete girdiği günden beri 1796 Kişisel Antalyakart sahiplerine ulaştırılırken 7.899 indirimli ve ücretsiz Antalyakart'ın vize işlemi tamamlandı. Online hizmetler sayesinde vatandaşlar, kart merkezlerine gitmeden işlemlerini kolaylıkla tamamlayabiliyor.

Antalyakart, elde ettiği bu başarılarla hem uluslararası alanda adından söz ettiriyor hem de Antalya'da daha erişilebilir ve kullanıcı dostu bir toplu ulaşım sistemi sunmaya devam ediyor.