Bursa'da Nilüfer Belediyesi'nin 1997'den bu yana düzenlediği Nilüfer Resim Yarışması'nın 29'uncu buluşmasında, çocukların kentle kurduğu bağ sanata dönüşürken, dereceye giren öğrenciler ödüllerine kavuştu.

BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi ile Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen 'Nilüfer Resim Yarışması'nın ödül töreni ve sergi açılışı Konak Kültürevi'nde gerçekleştirildi. Bu yıl 'Nilüfer'in Çocuklarıyız' temasıyla gerçekleştirilen yarışmaya, ilçe genelindeki 19 farklı okuldan öğrenciler katılarak eserleriyle kente dair duygu ve düşüncelerini resmetti.

Düzenlenen törene Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin, Nilüfer İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Aydın Narin ve Mehmet Orhan, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

BİR ŞEHİR, KENDİNİ ANLATAN ÇOCUKLARIYLA BÜYÜR

Törende konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, uzun yıllardır sürdürülen yarışmanın kentin kültür ve sanat hayatı açısından önemli bir değer olduğunu söyledi. Yarışmanın yalnızca bir etkinlik değil, aynı zamanda çocukların kendilerini ifade ettikleri güçlü bir alan olduğunu belirten Başkan Şadi Özdemir, 'Bu yılki konu başlığımız 'Nilüfer'in Çocuklarıyız'dı. Çünkü bir şehir, kendini anlatan çocuklarıyla büyür' dedi.

Son 14 yılda bin 455 öğrencinin yarışmaya katıldığını açıklayan Başkan Şadi Özdemir, çocukların eserlerinde samimiyet ve özgünlüğün öne çıktığını ifade ederek, 'Çocuklar fırçayı eline aldığında yapmacıklık ortadan kalkıyor. Her biri ayrı bir duygu, ayrı bir bakış açısı taşıyor' diye konuştu.

Yarışmaya katılan tüm öğrencileri tebrik eden de Başkan Şadi Özdemir, ödül alan öğrencilerin yanı sıra katılım gösteren her çocuğun bu sürecin değerli bir parçası olduğunu sözlerine ekledi.

DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLER ÖDÜLLERİNİ ALDI

Alanında uzman jüri üyelerinin değerlendirmesi sonucunda yarışmada birinciliği Halil İnalcık Bilim ve Sanat Merkezi öğrencisi İdil Ece Topan kazandı. İkincilik ödülü Özel 22. Yüzyıl Koleji öğrencisi Derin Su Bulut'a, üçüncülük ödülü ise Nilüfer Şehitler Ortaokulu öğrencisi Nisanur Acar'a verildi. Mansiyon ödüllerine ise Akçalar Fahriye Sayarel Ortaokulu'ndan Esma Nur Kıran, Saadettin Türkün Ortaokulu'ndan Mete Eymen ve Vahide Aktuğ Ortaokulu'ndan Hüseyin Arslan layık görüldü.

Nilüfer Resim Yarışması kapsamında öğrencilerin eserlerinden oluşan sergi, 8 Nisan'a kadar Konak Kültürevi'nde sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.