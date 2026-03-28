Antalya Büyükşehir Belediyesi, kaliteli ve uygun fiyatlı et ürünlerini, ANET bünyesindeki Halk Et Mobil Tırıyla ilçelerde vatandaşlarla buluşturuyor. Haftanın 7 günü farklı ilçe noktalarında sağlıklı ete erişim kolayca sağlanıyor.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin vatandaşlara uygun fiyatlı, sağlıklı ve kaliteli et ulaştırmak amacıyla hayata geçirdiği 'Halk Et' projesi kapsamında Halk Et Mobil Satış TIR'ı, yeni mobil araçlarıyla kentin tüm ilçelerinde hizmet veriyor.

İLÇELER HALK ET'İ SEVDİ

ANET Halk Et Satış Mağazaları'nda vatandaşlar uygun fiyatlı kaliteli et alma imkanı bulurken, Halk Et Mobil Satış Tırı ile bu hizmet Antalya'nın ilçelerinde yaşayan vatandaşların ayağına hizmeti götürülüyor. Halk Et Mobil Satış Tırı Pazartesi günü Kemer Pazartesi Pazarı karşısı, Salı günü Elmalı Belediye Meydanı, Çarşamba Korkuteli Merkez Çayırlı Cami önü, Perşembe Demre Pazar yer, Cuma Kumluca büyük yeni Pazar yeri, Cumartesi Finike Yeni Mahalle Pazar yeri ve Pazar günleri de Kaş Pazar yerinde vatandaşlara hizmet veriyor. Haftanın 7 günü kesintisiz hizmet veren Halk Et Mobil Satış Tırı gittiği her ilçede yoğun ilgi görüyor.

YEREL ÜRETİCİYE VE VATANDAŞ BÜTÇESİNE DESTEK

2019 yılında başlatılan ve açıldığı ilk günden itibaren vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Halk Et projesi, hem besiciyi destekliyor hem de vatandaşın bütçesini zorlamadan uygun fiyata et alabilmesine imkân sağlıyor. Proje ile Antalyalı hayvan yetiştiricilerine de destek olunuyor. Halk Et Mağazaları'nda satılan et ürünlerinin elde edildiği büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar ilk elden yerel üreticilerden alınıyor. ANET tesislerinde sağlıklı ortamda kesimi yapılan hayvanlar, veteriner hekimlerin gözetiminde işlenerek tüketiciye ulaştırılmasını sağlıyor.