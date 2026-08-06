Keçiören Belediyesi ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği iş birliğiyle 'Keşmir Dayanışma Günü' kapsamında düzenlenen fotoğraf sergisi, Estergon Kalesi'nde sanatseverlerle buluştu.

ANKARA (İGFA) - Türkiye ile Pakistan arasındaki dostluğu pekiştirmek ve Keşmir'de yaşanan insan hakları ihlallerine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen sergiye; Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Atila Zorlu, Pakistan İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Elçi Vekili Shaiq Ahmed Bhutto, büyükelçilik mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Türkiye ve Pakistan şehitleri için saygı duruşuyla başlayan programda, iki ülkenin milli marşları okunup Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.

Sergide, yıllardır bağımsızlık mücadelesi veren Keşmir halkının yaşadığı acıları ve gösterdiği direnişi yansıtan fotoğraflar yer aldı. Programda, Keşmir'in yalnızca bir coğrafya değil, aynı zamanda kardeşlik, dayanışma ve gönül birliğinin simgesi olduğu vurgulandı. Bir milletin haklı mücadelesi ile kardeşlik ruhu, fotoğraf sanatı aracılığıyla ziyaretçilere sunuldu.

'PAKİSTAN İLE KARDEŞLİĞİMİZ DAİM OLSUN.'

Sergi açılışında konuşan Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Atila Zorlu, Keşmir'deki adaletsizliklerin karşısında olduklarını vurgulayarak şunları söyledi: 'Bugün yalnız bir açılışı için değil, Keşmir'e dair ortak duygularımızı paylaşmak ve kardeş Pakistan halkıyla dayanışmamızı bir kez daha ifade etmek için buradayız. Duvarlarımızı süsleyen her bir kare, Keşmir halkının yıllardır sürdürdüğü sabrına, sebatına, haysiyetine, duruşuna sessizce şahitlik eden birer vesikadır. Bu fotoğraflar, bir milletin yaşadığı acıları, verdiği mücadeleyi ve umudunu gelecek nesillere aktaran önemli belgelerdir' dedi.

Pakistan Büyükelçiliği Elçi Vekili Shaiq Ahmed Bhutto ise yaptığı konuşmada serginin düzenlenmesi için Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan'a ve emeği geçen herkese teşekkür etti.