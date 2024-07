Anadolu Efes Spor Kulübü, EuroLeague Devotion Pazarlama Ödülleri’nde Gümüş Ödül’e layık görüldü. "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" konusunda farkındalık yaratmayı hedefleyen ve Yanındayız Derneği iş birliğiyle gerçekleştirilen "Eşitlik Bir Güne Sığmaz" projesiyle ödül kazanan Anadolu Efes, son başarısıyla EuroLeague Pazarlama Ödülü’nü dokuzuncu kez kazanmış oldu. Ayrıca Anadolu Efes, altı sezondur üst üste bu alanda ödüle layık görülüyor.İSTANBUL (İGFA) - Kazandığı tarihi başarılarla basketbol sevgisinin yaygınlaşmasına katkı sağlayan Anadolu Efes, yaptığı sosyal sorumluluk çalışmalarıyla da topluma değer katmayı hedefliyor. Anadolu Efes 2023-2024 sezonunda hayata geçirdiği "Eşitlik Bir Güne Sığmaz" projesiyle, EuroLeague Devotion Pazarlama Ödülleri'nde Gümüş Ödül’e layık görüldü.

EuroLeague ve EuroCup takımlarının katılımı ve oylarıyla belirlenen Devotion Pazarlama Ödülleri’nde 2010, 2013, 2017, 2020 ve 2022 yıllarında Altın Ödül kazanan Anadolu Efes, 2019, 2021, 2023 yıllarından sonra 2024’te de dördüncü kez Gümüş Ödül’ün sahibi oldu. Anadolu Efes son başarısıyla, EuroLeague Devotion Pazarlama Ödülleri’nde toplamda 9. ödülünü kazanmış oldu.

“AVRUPA GENELİNDE EN FAZLA PAZARLAMA ÖDÜLÜ KAZANAN TAKIM OLMANIN GURURUNU YAŞIYORUZ”

Anadolu Efes’in EuroLeague Devotion Pazarlama Ödülleri’nde Gümüş Ödül kazanmasıyla ilgili bir değerlendirme yapan Anadolu Efes Spor Kulübü Pazarlama ve Kurumsal İlişkiler Müdürü Gökçe Dayı, şunları söyledi:

“Anadolu Efes Spor Kulübü olarak, toplamda dokuz Devotion Ödülü ile Avrupa genelinde en fazla Pazarlama Ödülü kazanan takım olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz.

Bu büyük başarının yanı sıra altı sezondur istikrarlı şekilde arka arkaya Devotion Pazarlama Ödülü kazanan tek takımımız. Bu 6 yıllık dönemde Avrupa'nın tepesindeki ilk iki takımdan biri olmanın ve bunu da yapabilen tek kulüp olmanın gururunu yaşıyoruz.

Sahadaki liderliğimizi sosyal sorumluluk çalışmalarıyla pekiştirmek bizim için çok değerli. Bu nedenle yaratıcı pazarlama kampanyalarının yanı sıra toplumsal projelerle de ilham vermeyi hedefliyoruz.

Basketbolun geliştiren, iyileştiren gücünü ortaya çıkaran projelerde paydaşlarımızla beraber hareket ediyoruz. Bu yıl da EuroLeague Devotion Pazarlama Ödülleri'ne anlamlı bir çalışmayla katıldık. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'ndan ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’ maddesi çerçevesinde hayata geçirdiğimiz ‘Eşitlik Bir Güne Sığmaz’ projesi ile iş hayatındaki cinsiyet eşitsizliğine vurgu yaptık.

2023 – 2024 sezonu boyunca odaklandığımız projeyi, 7 Mart 2024 tarihinde Bayern Münih ile oynadığımız EuroLeague karşılaşmasında taçlandırdık. Maç günü konseptini, ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ olarak belirleyerek, cinsiyet eşitliği konusunda önemli çalışmalara imza atmış olan Yanındayız Derneği ile iş birliği yaptık.”

“10 MİLYONA YAKIN KİŞİYE ULAŞILDI”

Projenin etkisini artırmak için takımın yıldız oyuncularının ve Başantrenör Tomislav Mijatovic’in rol aldığı bir video çalışması hazırladıklarını belirten Gökçe Dayı, video sayesinde milyonlarca kişiye ulaştıklarını ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Maç gününe salondaki led ekranlarda, fuaye alanında ve etkinlik anonsları sırasındaki proje görselleriyle başlangıç yaptık. Resmi yayıncı kuruluş S Sport, maç sırasında toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki mesajları ekrana yansıtırken, diğer medya kuruluşlarının projeye destek vermesi bizi sevindirdi. Karşılaşmanın devre arasında sahaya davet ettiğimiz Anadolu Efes Spor Kulübü ailesinin kadın emekçilerinin taraftarlarımız tarafından dakikalarca alkışlanması projenin duygusal boyutunu artırdı. Kadın taraftarlarımızın projeyi sahiplenmesini sağlamak amacıyla bir sürpriz hazırladık. Yalnızca kadın taraftarlarımızın imzaladığı forma, maskotumuz Çaylak tarafından takım kaptanımız Shane Larkin’e hediye edildi. Bu özel forma, yine Çaylak tarafından kulüp binasına asılarak ölümsüzleştirildi. ‘Eşitlik Bir Güne Sığmaz’ projemiz, büyük bir etki uyandırdı. Medya kuruluşlarının, sponsorlarımızın, destekçilerimizin, taraftarlarımızın ve paydaşlarımızın desteğiyle maç günü salonda bulunan on beş binden fazla seyircinin çok ötesinde on milyona yakın kişiye ulaştık. Paylaştığımız mesajlarla problemin yalnızca 8 Mart Dünya Kadınlar Günü özelinde kalmamasını, eşitsizliğe her an karşı çıkılması gerektiğini vurgulamaya çalıştık.

Bu anlamlı projenin hayata geçirilmesinde ve ödülü kazanmamızda katkısı bulunan tüm iş ortaklarımıza, partnerlerimize, destekçilerimize ve tabii ki taraftarlarımıza çok teşekkür ediyoruz”