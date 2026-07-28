63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde; 'Genç Başarı Ödülleri' bu yıl Cem Yiğit Üzümoğlu ve Leyla Smyrna Cabas'a takdim edilecek.

ANTALYA (İGFA) - Türkiye'nin en köklü sinema etkinliklerinden biri olan Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, 24-31 Ekim 2026 tarihleri arasında izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Festival kapsamında bu yıl verilen Genç Başarı Ödülleri; tiyatro, dizi ve sinema dünyasında önemli projelerde yer alan genç oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu ve kariyerinin henüz başında olmasına rağmen sergilediği etkileyici performanslarla dikkat çeken 16 yaşındaki oyuncu Leyla Smyrna Cabas'a verilecek.

63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Genç Başarı Ödülü'ne layık görülen, 1 Mart 1994 tarihinde İngilizce öğretmeni anne-babanın çocuğu olarak İstanbul'da doğan oyuncu ve fotoğrafçı Cem Yiğit Üzümoğlu, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olduktan sonra oyunculuk kariyerine adım attı. 32 yaşındaki Üzümoğlu, Hindistan ve Polonya'da fiziksel tiyatro ve modern dans üzerine çalışmalar yaptı. Oyunculuğunun yanı sıra Oyuncular Sendikası yönetim kurulunda Set Birimi Sorumlusu olarak görev yapan Üzümoğlu, set çalışma koşulları, örgütlenme, iletişim ve uluslararası ilişkiler alanlarında aktif çalışmalar yürütüyor, sektör çalışanlarının haklarının geliştirilmesine yönelik projelerde ve söyleşi programlarında görev alıyor.

63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Genç Başarı Ödülü'ne layık görülen, 2010 yılında İstanbul'da doğan ve Türkçe, İngilizce, Almanca konuşan genç oyuncu Leyla Smyrna Cabas, ilk sinema deneyimine Ayçıl Yeltan'ın yazıp yönettiği ve başrolünü üstlendiği, 61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Kurgu ve En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödüllerine layık görülen 'Fidan' filmiyle başladı.

Dünya prömiyerini 76. Berlin Film Festivali'nde yapan ve Altın Ayı Ödülü kazanan filmdeki performansıyla uluslararası alanda da dikkat çeken Cabas, ilk sinema filmleriyle adından söz ettirmeyi başaran genç oyuncular arasında yer aldı. Piyano, gitar ve keman eğitimi de alan Cabas, lise eğitimini ise İstanbul'da sürdürüyor.

Geçtiğimiz sene Cansu Baydar'a verilen 'Genç Başarı Ödülü', festivalin 24 Ekim 2026, Cumartesi günü yapılacak açılış töreninde takdim edilecek.