DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 4 Mart akşamı Cadde TV’de “Lider Özel" programında gazeteciler Nuray Başaran, Rahmi Aygün, Devrim Gürkan'ın sorularını yanıtladı. Programd a ekonomiden, yaklaşan yerel seçimlerden ve DEVA Partisi’nin açıkladığı adaylardan bahseden Ali Babacan şunları söyledi:

“28 Şubat zihniyetiyle mücadele etsin diye oy verdiler”

“Niye Sayın Erdoğan’ı destekledi insanlar, niye AK Parti’ye oy verdi? 28 Şubat zihniyetiyle mücadele etsin diye oy verdiler. En önemli iki motivasyon, biliyorsunuz o 2002 seçimlerinde, AK Parti’nin kurulduktan sonraki ilk seçimlerde; bir ekonomik krizle mücadele, iki 28 Şubat zihniyetiyle mücadele. 20 yıl sonra, sen 28 Şubat’la beraber anılan isimleri sağına soluna topla, ondan sonra yeni Türkiye’den bahset.”

“Âlem buysa DEVA sensin’ diye milletimize hitap ediyoruz”

“‘Âlem buysa DEVA sensin’ diye en çok da milletimize hitap ediyoruz. Bunu da yaygın bir şekilde kullanmaya başlıyoruz. Umarız ki bu da taklit edilmez artık. Patentini falan da almadık ama içinde DEVA kelimesi olduğu için taklidi biraz zor. İçinde DEVA kelimesi geçen bir sloganı başka bir partinin taklit etmesi zor. En taklidi kolay sarı kart, o kolay, onu herkes taklit etmeye başladı.”

“Bilmiyorlar, bilmediklerini de bilmiyorlar, milleti de dinlemiyorlar”

“Bilmiyorlar, bilmediklerini de bilmiyorlar, milleti de dinlemiyorlar. Öyle sabırları falan da yok. Sayın Erdoğan geliyor helikopterle, miting meydanına geliyor, bağırıyor çağırıyor, nutuk atıyor, helikoptere biniyor, gidiyor başka yere. Bir çiftçiyle oturup dertleşsene, bir dükkânlara gir çık, esnafla bir konuş bakalım. Bu milletin derdi nedir, şöyle bir caddede yürü de sekiz-on tane emekli bir etrafını sarsın, bir anlatsın derdini, bir onu dinle, yok.”

“Muhalefeti profesyonel siyaset alanı olarak görenler var”

"Muhalefeti bir profesyonel siyaset alanı olarak görenler var bu ülkede. Profesyonel bir siyaset alanı. Aslında içten içe gayet de memnunlar. 'Hazineden para gelsin, çarklar dönsün, her şeye yanlış diyelim, bağırıp çağıralım, hükümetin yaptıkları şu yanlış bu yanlış, nasıl olsa iktidarın karşısında insanlar var, o insanlarla duygu örtüşmesini sağlayalım, oradan biraz oy alalım bitirelim. Ama bu ülke için iddialı bir siyaset değil. Bu ülkeye bugüne kadar faydası da olmamış."

“Bizim başlattığımız pek çok şey taklit ediliyor”

“Biz sarı kart uygulamasını başlatan ilk siyasi partiyiz ama her ne hikmetse bizim başlattığımız pek çok şey taklit ediliyor. Taklit edilmek bazen kötü gibi görünür ama bize göre iyi. Taklit edilmek demek, değer verilmek demektir; taklit edilmek demek, bir şeyi iyi yaptığınızı gösterir.”

“Bazı konularda fikirlerimiz var artık’ dedi, yılların siyasi partisi”

“Hangi partiyi söylemem doğru değil ama Altılı Masa’daki partilerden b irinin genel başkanı bizzat söyledi. Daha ilk, biz yeni kurulmuş biz siyasi partiyken, biz bunları hazırlıyoruz, götürdük bir set, ilk beş-altısını çıkardık, böyle böyle hazırlıklarımız var, Hazırlıklarımızı koyduk masaya. ‘Ya’ dedi, ‘biz’ dedi ‘yıllardır hep eleştirir dururuz’ dedi, ‘ama biz de artık ara ara öneriler söyleyebiliyoruz' dedi. ‘Bazı konularda fikirlerimiz var artık’ dedi, yılların siyasi partisi ya. İnanın üzülüyoruz. Türkiye böyle bir siyasete mahkûm olmamalı."

“Tüm ülke sathında kendi adaylarımızla seçime giriyoruz”

“81 ilin tamamında adaylarımız var. Tüm ülke sathında kendi adaylarımızla seçime giriyoruz. Ben Türkiye’yi boydan boya dolaşıyorum. Çok yoğun bir kampanya programımız var. Adaylarımıza mümkün olduğunca destek vermeye çalışıyorum, onların yanında olmaya çalışıyorum.”

“Ankara adayımız bir hukukçu”

“Ankara adayımız, Mümtaz Bey, Mümtaz Akıncı, aslında bir hukukçu. Afyon Baro Başkanlığı yapmış, beş dönem arka arkaya tam on yıl baro başkanlığı yapmış. Daha sonra Anayasa Mahkemesi’nin ilk, avukatlardan gelen, barolardan gelen üyesi olmuş. Ve on iki yıl boyunca anayasa mahkemesi üyesiydi. Her türlü kritik kararda tam adaletten, haktan yana tutum almış bir arkadaşımız.”

“Ankara ve İstanbul’da hukukçu adaylarla milletimizin karşısına çıktık”

“İdris Şahin Bey bizim İstanbul Büyükşehir adayımız. O da hukukçu. O da Çankırı’da baro başkanlığı yapmış. Dolayısıyla iki büyük şehrimizde, Ankara ve İstanbul’da aslında biz hukukçu adaylarla milletimizin karşısına çıktık. Çünkü ben hep söylüyorum, hukuk ve adalet olmazsa ekonomi olmaz, hukuk ve adalet olmazsa belediyecilik olmaz; çünkü hakkaniyet olmadan, fırsat eşitliği olmadan adalet olmadan bir belediyecilik yapıyorsanız oradan güzel sonuç alamazsınız.”

“Apar topar seçim beyannamesi açıklıyorlar”

“Yerel Yönetimler ve Şehircilik Eylem Planımızı tam 2 sene önce açıkladık. Seçim geliyor diye apar topar hazırlanmış bir seçim beyannamesi değil bu. Dikkat ederseniz, siyasi partilerin hemen hemen tamamı seçim beyannamelerini işte bugünlerde açıklıyorlar. Yıllardır beklemişler, beklemişler. Bir önceki seçimden bu yana beş yıl geçmiş, apar topar seçim beyannamesi açıklıyorlar.”

“Koskoca ülkenin Külliye’deki tek bir odadan yönetilmesi mümkün değil”

“Türkiye çok büyük bir ülke, bu koskoca ülkenin Ankara’dan, Beştepe’den, Külliye’deki tek bir odadan yönetilmesi mümkün değil. Kaldı ki 6 Şubat depremlerinde bunu yaşadık. Deprem gelip vurduğunda bütün sistem Türkiye’de kilitlendi. İlk 48 saat, ilk 72 saat her şey durdu. İş makinaları parklarda durdu, can çekişen insanlar da enkazın altında durdu.”

“Kayyum uygulamasına kesinlikle karşıyız”

“Bizim bütün hazırlıklarımızda yerinden yönetim anlayışı var. Evet, kayyum uygulamasına kesinlikle karşıyız. Onu burada da yazdık, Temel Haklar Eylem Planı’mızda da var. Biz önce insan diyoruz. Temel Haklar Eylem Planı’mız 354 madde, eşi benzeri yok. Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi standartlarında Türkiye’de temel insan haklarının yerleştirilmesi için oluşturulmuş bir çaba. Bütün bunların hepsinde, bütün bu çalışmalarda önce insan diyoruz ve temel hak ve özgürlüklerde de Avrupa Birliği konseyi ve Avrupa Birliği normlarına işaret ediyoruz.”

“İktidarın hiçbir konuda bir ilkesi yok”

"Şu andaki iktidarın hiçbir konuda bir ilkesi yok, bir çizgisi yok. O gün işine ne geliyorsa onu yapıyor. Eğer o gün tutan moda diyelim ki Avrupa Birliği taraftarı olmaksa, 'Ben Avrupa Birliği taraftarıyım' diyor. Eğer Avrupa Birliği karşıtlığı modası varsa, 'Avrupa Birliği şöyledir, böyledir' diyor, 'Haç hilal' diyor, 'Ey Batı' diyor. Eğer bir önceki seçimlerde düşman Sisi’yse, bu seçimlerde bir başka düşman seçebiliyor kendisine. Bir ilke aramayın.”

“Cumhurbaşkanlığı Sistemi derme çatma bir şey”

“Tam bir gecekondu. Planı güzel yapılmış, imara uygun, ruhsatlı, oturma izni olan bir yapı değil de,Cumhurbaşkanlığı Sistemi aslında devlet yönetim sistemi açısından tam bir gecekondu. Derme çatma bir şey yani.”