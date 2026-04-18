45. İstanbul Film Festivali kapsamında Şeyhmus Altun'un ilk uzun metraj filmi 'Aldığımız Nefes', festival seyircisiyle buluştu. Film, gösterimin ardından gerçekleştirilen söyleşide izleyicilerle bir araya geldi.

İSTANBUL (İGFA) - T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve TRT Sinema desteğiyle hayata geçirilen film, festivalin 'Yeni Bakışlar' bölümünde izleyiciyle buluştu. Başrolünde genç oyuncu Defne Zeynep Enci'nin yer aldığı filmde,Hakan Karsak, Sacide Taşaner, Rüzgar Usta, Aras Kavak ve Deniz Kavak yer alıyor.

Film, kimya fabrikası patlamasıyla sarsılan küçük bir kasabada, hayatı bir anda altüst olan on yaşındaki Esma'nın gözünden bir felaketin ardından ayakta kalma çabasını anlatıyor. Gösterim sonrası gerçekleşen söyleşide yönetmen Şeyhmus Altun, filmin anlatım diline dair yaklaşımını şu sözlerle ifade etti. Altun, 'Filmi çok fazla diyalog ve aksiyonla anlatmak yerine, bakışlar ve sessizlikler üzerinden kurmak istedik. Çünkü bana göre, söyleyebildiklerimizden çok söyleyemediklerimiz insanda daha derin izler bırakıyor. Bu yüzden o sessizliğin kendisi bizim için çok önemliydi' dedi.

Ödüllerle Güçlenen Bir Festival Yolculuğu

Görüntü yönetmenliğini Cevahir Şahin'in, kurgusunu Evren Lus'un, sanat yönetmenliğini ise Sevi Sevgi'nin üstlendiği film, Jurnal Kolektif imzası taşıyor. Türkiye-Danimarka ortak yapımı Aldığımız Nefes, 62. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü'ne layık görülerek ulusal alandaki başarısını taçlandırdı. Festival yolculuğunu uluslararası alanda da sürdüren film; Linea d'Ombra Film Festivali, Kahire Uluslararası Film Festivali ve Ankara Film Festivali'nin Ulusal Uzun Metraj bölümünde yarışarak dikkat çekti.

Ankara Film Festivali'nde üç önemli ödül kazanan Aldığımız Nefes; En İyi Sanat Yönetmeni ödülünü Sevi Sevgi'ye, En İyi Erkek Oyuncu ödülünü Hakan Karsak'a kazandırırken, Mahmut Tali Öngören En İyi İlk Film Ödülü de yönetmen Şeyhmus Altun'a verildi. Uluslararası başarılarını da sürdüren film, 46. Kahire Uluslararası Film Festivali'nden Bronz Piramit-Jüri Özel Ödülü ile dönerek güçlü festival yolculuğunu sürdürürken, 45. İstanbul Film Festivali kapsamında 'Yeni Bakışlar' bölümünde izleyiciyle buluştu.