Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2017 yılı mezunlarından Sadettin Akça, aktif ve hareketli geçen öğrencilik hayatının ardından tıbbi bitkilerden elde edilen standardize bitkisel ekstreler ve yağlara uzanan girişimciliğini ve gençlere ilham veren kariyerini bütün detaylarıyla anlattı.

Sadettin Akça bir eczacı… Ancak sıradan bir eczacı değil. O aynı zamanda tıbbi bitkiler alanında bir girişimci. Farmakognozi ana bilim dalı doktorantı olan ağabeyi Vet. Hek. Tahsin Akça ile kurduğu firmada çalışıyor. Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2017 mezunu olan Akça, Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi’ni, son derece aktif geçen öğrenciliğini ve girişimciliğini anlattı.

“Genç yaşta çalışmaya başladım”

1992 Bakırköy doğumlu olan Akça, aslen Kastamonulu ama doğma büyüme İstanbullu. “Ailemin iş hayatı esnaflık temellerine dayandığından dolayı genç yaştan itibaren çalışmaya başladım ve İstanbul’un mozaikleşmiş bir bütün olan halkıyla iletişim halinde olmak çocukluktan itibaren yaşantımın bir parçası oldu” diyen Akça, 2011 yılında Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde yükseköğrenimine başlamış. Öğrenciliği boyunca Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğrenci Temsilciliği, Türk Eczacıları Birliği Gençlik Komisyonu Yönetim Kurulu Üyeliği, Farma Aktüel Eczacılık Kulübü Kurucu Yönetim Kurulu Başkanlığı, Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Kurucu Öğrenci Konseyi Sağlık Kültür ve Spor Sorumluluğu ve Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Kurucu Kulüpler Birliği Başkanlığı gibi görevlere demokratik seçimlerle gelerek son derece aktif bir öğrencilik yaşamış. 2014 yılında, henüz öğrenciyken, “eczacılık ve ilaç sektörünün paydaşlarını bir araya getirmek ve onlara hak ettikleri tüm hizmetleri sunmak” amacıyla "Eczacılık ve İlaç Derneği”nin (EİDER) kurucu yönetim kurulu genel sekreterliği görevini üstlenmiş. Halen de EİDER Yönetim Kurulu Genel Sekreterliği görevini sürdürüyor. 2017 yılında ise veteriner hekim olan ağabeyi Tahsin Akça ile standardize tıbbi bitkisel ekstreler ve yağlar alanında çalışan “Nativital” adlı firmayı kurmuşlar. Firma halen İkitelli Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyette.

“Finaller bitince soluğu lab’da alırdım”

“Mesleki hayattaki girişimcilik aslında tek başına değerlendiremeyeceğimiz bir konu. Girişimciliği; öğrencilikte girişimcilik, sivil toplum kuruluşlarında (STK) girişimcilik ve mesleki hayatta girişimcilik olmak üzere üçe ayırabiliriz” diyen Akça, Nativital’in kuruluş öyküsünü şöyle anlattı: “İlk iki girişimcilik aşamasını, yani öğrencilikte ve STK’da girişimciliği dolu dolu geçiren bir öğrenci olarak, mesleki yaşantıma başlamadan fakültede Farmakognozi Laboratuvarı’nda dersler haricinde gönüllü olarak çalışmaya başladım. Yaz dönemlerimi de fakülte laboratuvarlarında gönüllü çalışarak geçirdim. Finaller biterdi, ertesi gün fakülteye giderek laboratuvarda çalışmalara devam ederdim. Bu üç aşamalı girişimcilik hususunu, tüm öğrenci arkadaşlarımızın fakülte sıralarındayken kendilerinde de uygulamalarını tavsiye ederim.”

“Aktif öğrenciliğim kariyerime büyük katkı sağladı”

Aktif ve hareketli öğrencilik yaşamının mesleki kariyerine çok büyük katkısı olduğunu kaydeden Akça, “Tüm öğrenci arkadaşlarımıza özellikle aktif bir öğrencilik yaşamı geçirmelerini tavsiye ederim. Eczacılık Fakültesi öğrenimi süresince, katılımcı veya organizatör olarak içinde bulunduğum 100’ün üzerinde yurt içi ve yurt dışı mesleki etkinliklerin yanında; birçok dernek ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarında görev aldım. Bu gibi çalışmalar öğrencilere sosyal sermaye sağlar. Öğrenci arkadaşlarımıza, fakülte yıllarındayken kongre, fuar vb. tüm etkinliklere katılmalarını tavsiye ederim. Sadece katılmakla da kalmayarak, bu etkinliklerde sorumluluk alan organizasyon ekibinin içerisinde olmalarını tavsiye ediyorum. Böyle bir aktif öğrencilik yaşamınız mezuniyet sonrası meslek yaşantınıza ışık tutacak ana unsurların başında gelmektedir” diye konuştu.

“Bezmiâlem en kıymetli dönüm noktası”

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi’ni “mesleki ve kişisel gelişimimim en kıymetli dönüm noktası” olarak tanımlayan Akça, “Bu düşüncenin bireysel olmadığını, Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi’nde öğrenim gören çoğu öğrencinin bu düşünceye sahip olduğunu görebiliyorum. Üniversitemiz öğrencilerine hem mesleki hem de bireysel gelişim sürecinde çok önemli değerler katıyor. Üniversite akademik ve idari personellerin öğrencilere olan her konudaki desteği, gelişime ve yeniliğe açık düşünce yapıları, mantıklı ve akılcı gelen her öğrenci fikrine her zaman destek olunduğunu görmek bizlere her zaman mutluluk vermiştir. Akademik alanda Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu hocamızın liderliğinde, idari alanda Genel Sekreterimiz Sayın Dr. Zeynep Görmezoğlu’nun vizyonu ile çok güzel ve çok verimli bir öğrencilik dönemi yaşadık. Eczacılık Fakültesi Dekanımız Sayın Prof. Dr. Gülaçtı Topçu hocamızın biz öğrencilerine verdiği mesleki ve kişisel katkıları için ise her zaman minnettarız. Bezmiâlem mezunu olmanın pozitif olarak katkısını sektörde görmek, üniversite tercih döneminde ne kadar doğru bir üniversite tercihi yaptığımı mezuniyet sonrası da gösterdi” dedi.

“Sadece derse odaklanmayın”

Akça, öğrencilere şu tavsiyelerde bulundu: “Öğrenci arkadaşlar fakülte yıllarını sadece derslere odaklanarak geçirmemeli. Eğitimin sadece üniversite sıralarındaki derslerden ibaret olmadığını unutmayın. Değişen dünyayı takip etmeyi ve sektörel yurt dışı gelişmeleri yakından incelemenizi tavsiye ederim. Araştırmalarımız kendi kişisel gelişimimize katkı sağlayacak ve farklı bakış açısına sahip olmamızda yararlı olacaktır. Stajların olabildiğince uzun tutulmasında fayda var zira 1 aylık stajların işleyişi öğrenmek açısından yeterli olmadığını düşünüyorum. Yurt içinde yapılan öğrenci kongreleri ve mesleki fuarlara katılım sağlanılması oldukça önemli. Eğer etkinlik zamanları sınav döneminize veya laboratuvar takviminize denk gelirse, telafiyi göze alarak kongre ve fuarı tercih etmenizi tavsiye ederim. Sınavın veya laboratuvarın telafisi oluyor ama o kongrenin veya mesleki fuarın maalesef bir daha telafisi olmuyor.”

“Yurt dışı deneyimi çok önemli”

Yurt dışı stajların çok önemli olduğunun altını çizen Akça, “Erasmus programı ile anlaşmalı olan üniversitede en az bir dönem staja gidilmesi çok faydalı olacaktır. Eğer bu nedenle okulunuz uzayacak olursa da varsın uzasın… Erasmus dolayısıyla okulunuzun uzayacağı, kayıp gibi görülebilecek o 6 aylık süre, aslında sizin meslekteki gelecek 40 yılınıza en büyük katkı sağlayacak zamanların başında gelir. Erasmus olanağı bulunamazsa, eczacılık sektörü için büyük bir imkan olan Uluslararası Farmasötik Öğrencileri Federasyonu’nun öğrenci değişim programından faydalanılmasını tavsiye ederim. Bu program hakkında ayrıntılı bilgiye sahip olmayan arkadaşlarımız kendi fakültesinde bulunan Türk Eczacıları Birliği Gençlik Komisyonu yurt dışı staj koordinatörü ile görüşerek program hakkında ayrıntılı bilgi alabilirler. Yurt dışı değişim programları dışında da ayrıca yurt dışı laboratuvarların staj çağrıları olabilmektedir. Bunların da takibini ilgili platformlardan yaparak başvuru yapılmasını tavsiye ederim. Fakülte yıllarındaki bu yurt dışı deneyimleri mezuniyet sonrası çalışmalarınızda sizlere çok önemli bakış açıları katacaktır” ifadelerini kullandı.

Akça son olarak, eğitimin aslında ömür boyu sürdüğünü, kişinin kendisini geliştirmeyi asla bırakmaması gerektiğini belirtip, Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi öğrencilerine ve üniversite adaylarına başarılar dileyerek sözlerini noktaladı.