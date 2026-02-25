Modern yaşamın getirdiği hareketsizlik ve yanlış duruş alışkanlıklarının boyun sağlığını tehdit ettiğini belirten Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Selçuk Göçmen, özellikle başını sürekli öne eğerek telefona bakanlar, diş hekimleri ve şoförlerin boyun fıtığına yakalanma riski daha yüksek olduğunu söyledi.

İSTANBUL (İGFA) - Dünya genelinde her 1000 kişiden 1'i hayatının bir döneminde boyun fıtığıyla tanışıyor.

Boyun fıtığının en çok 40-60 yaş arasında görüldüğünü ancak akıllı telefon kullanımının yaygınlaşmasıyla beraber bu sınırın 20'li yaşlara kadar gerilediğinin altını çizen Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Selçuk Göçmen, 'Her boyun ağrısı fıtık değildir. Çoğu zaman kas zorlanması veya duruş bozukluğu kaynaklıdır. Ancak ağrı omuz, kol ve parmak uçlarına yayılıyorsa, eşlik eden bir uyuşma veya güç kaybı varsa bu durum ciddi bir sinir basısına işaret edebilir. Özellikle ellerde ince beceri gerektiren hareketlerde zorlanma ve refleks kaybı görülmesi durumunda vakit kaybetmeden bir uzmana başvurulmalı' dedi.

Hastaların en büyük korkusunun 'boyun bölgesinden ameliyat olmak' olduğunu belirten Prof. Dr. Selçuk Göçmen, cerrahiden kaçmanın bazen daha ağır bedelleri olabileceğini hatırlatarak, yeni nesil cerrahi yöntemlerin de hastaya ayrıca konfor sağladığını ifade etti. 'Mikrocerrahi veya kapalı yöntemlerle yaptığımız ameliyatlarda doku hasarı yok denecek kadar azdır' diyen Prof. Dr. Göçmen, 'Hastalarımız genellikle ameliyat olduğu gün ayağa kalkar, ertesi gün taburcu olur ve çok kısa sürede sosyal yaşamlarına dönerler. Artık haftalarca boyunluk takma veya yatağa bağımlı kalma devri kapandı' dedi.

Prof. Dr. Göçmen, boyun sağlığını korumak için 10 altın kuralı ve önerilerini şöyle açıkladı:

TELEFONU GÖZ HİZASINA KALDIRIN

Başınızı telefona eğmek yerine, telefonu göz hizanıza getirin.

BİLGİSAYAR KURULUMUNA DİKKAT EDİN

Ekranın üst kenarının göz hizanızda, kollarınızın ise masaya paralel olmasına özen gösterin.

SAAT BAŞI BİR MOLA VERİN

Saat başı ayağa kalkın ve boyun egzersizleri yapın.

YASTIK SEÇİMİNİ DOĞRU YAPIN

Boyun boşluğunu destekleyen, çok yüksek veya çok alçak olmayan ortopedik yastıklar tercih etmeye özen gösterin.

KLİMA VE RÜZGÂRDAN KORUNUN

Boyun kasları soğuğa karşı hassastır; doğrudan klima ve rüzgâr akımına maruz kalmayın.

AĞIR ÇANTALARI TEK OMUZDA TAŞIMAYIN

Yükü her iki omuza eşit dağıtan sırt çantalarını tercih edin.

ANİ HAREKETLERDEN KAÇININ

Boynunuzu aniden sağa sola kütletmekten vazgeçin; bu, eklemlere ve disklere zarar verir.

EGZERSİZ YAPIN

Boyun ve sırt kaslarını güçlendiren egzersizler fıtığa karşı en güçlü kalkanınızdır.

YÜZÜSTÜ YATMAYIN

En ideal yatış pozisyonu yan veya sırt üstü yatıştır; yüzüstü yatmak boyun omurgasını zorlar.

STRESİ YÖNETİN

Stres, boyun kaslarının gerilmesine ve ağrıların kronikleşmesine neden olur.