Aynı zamanda şehirler arası ulaşımda sürelerin kısalması ve konforun artması bekleniyor. Bakanlık, projenin Türkiye'nin ulaşım altyapısını güçlendiren stratejik yatırımlar arasında yer aldığını vurgulayarak, 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu doğrultusunda kalkınmanın güçlü ulaşım ağlarıyla desteklenmeye devam edeceğini belirtti.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte özellikle ticaret, sanayi ve lojistik alanlarında önemli kazanımlar elde edilmesi hedefleniyor.

Mersin, Adana, Osmaniye ve Gaziantep hattını kapsayan hızlı tren projesi, bölgeyi yüksek standartlı, hızlı ve güvenli bir demiryolu ağıyla buluşturacak.

Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'yu birbirine bağlayacak projede fiziki ilerleme oranı yüzde 81'e ulaştı.

ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Projesi'nde çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini duyurdu.

