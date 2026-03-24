Düzce'de Akçakoca ilçesinde park halindeki bir araçta çıkan yangın paniğe neden oldu.

Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Alınan bilgiye göre, Akçakoca'nın Kale Mevkisinde gece geç saatlerde park halindeki bir araç henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangın çevrede endişeye yol açtı.

Görgü tanıklarının iddiasına göre, araç sahibinin aracı bilinçli olarak ateşe verip olay yerinden uzaklaştığı öne sürüldü.

İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatılırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.