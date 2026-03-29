Ağrı Valisi Dr. Önder Bozkurt, alışılmış ziyaret programlarının dışına çıkarak köylere adeta 'çat kapı' gitti. Dede Maksut, Söğütlü ve Tezeren köylerini ziyaret eden Bozkurt, gününü Ağrı'nın kırsalında vatandaşlarla birebir temas kurarak geçirdi.

Nihat AYDIN / AĞRI (İGFA) - Ağrı Valisi Dr. Önder Bozkurt, alışılmış ziyaret programlarının dışındak ziyaretlerde köylerin genel durumu yerinde incelerken, devam eden çalışmalar değerlendirildi.

Ancak bu ziyaretleri farklı kılan, planlı protokol buluşmalarından ziyade doğrudan sahaya inilmesi ve vatandaşla aracısız iletişim kurulması oldu. Köylüler, valiyi karşılarında görünce hem şaşırdı hem de memnuniyetlerini dile getirdi. Vali Bozkurt, vatandaşların talep ve önerilerini dinleyerek sorunları yerinde tespit etti. Yapılan görüşmelerde, ihtiyaçlara hızlı çözüm üretilmesi ve hizmetlerin doğrudan sahadan yönetilmesi gerektiği vurgulandı.

Son dönemde her hafta düzenli olarak okulları ziyaret eden ve sahada aktif bir yönetim anlayışı ortaya koyan Bozkurt'un, aynı modeli köylerde de uygulamaya başladığı görülüyor. Bu yaklaşım, klasik bürokratik düzenin ötesine geçen, doğrudan temas ve hızlı çözüm odaklı bir yönetim tarzı olarak öne çıkıyor.

Vali Bozkurt'un 'makamda bekleyen değil, sahaya giden yönetici' profili, Ağrı'da özellikle kırsalda yaşayan vatandaşlar açısından güven veren bir tablo oluşturuyor. Köy ziyaretlerinin artarak devam etmesi beklenirken, bu yaklaşımın sorunların daha hızlı çözülmesine ve hizmet kalitesinin artmasına önemli katkı sağlayacağı değerlendiriliyor.