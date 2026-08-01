Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 2. Denizli Opera ve Bale Günleri, sanatseverleri dünya klasiklerinden biri olan 'Zorba' bale gösterisiyle buluşturmaya hazırlanıyor. 8 Ağustos'ta Hierapolis Antik Tiyatrosu'nda sahnelenecek unutulmaz yapımın ücretsiz e-biletleri erişime açıldı.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi ile Devlet Opera ve Bale Genel Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilen 2. Denizli Opera ve Bale Günleri, tarihin büyülü atmosferinde sahnelenecek 'Kuğu Gölü' balesi ve 'Zorba' gösterisi ile sanatseverlere unutulmaz anlar yaşatacak. Organizasyon kapsamında, 5 Ağustos'taki 'Kuğu Gölü' için biletler aynı gün tükenirken, Yunan besteci Mikis Theodorakis'in unutulmaz müzikleri eşliğinde sahnelenen ve Nikos Kazancakis'in ölümsüz eserinden uyarlanan görkemli 'Zorba' gösterisi için ücretsiz e-biletler erişime açıldı. Sanatseverler, etkinlik için gerekli olan ücretsiz e-biletlerini https://ebilet.denizli.bel.tr/ adresinden kolaylıkla temin edebiliyor. Yaşam sevinci ve özgürlük temasıyla büyüleyici bir deneyim sunacak olan eser, 8 Ağustos Cumartesi günü saat 21.00'de binlerce yıllık Hierapolis Antik Tiyatrosu'nda sanatseverlerle buluşacak.



Ulaşım ve giriş kolaylığı sağlanacak



Etkinlik kapsamında e-bilet sahibi vatandaşlar için 8 Ağustos'ta saat 19.00'dan itibaren Pamukkale Ören Yeri'ne girişler ücretsiz olacak. Kentin 5 farklı noktasından (Büyükşehir Belediyesi önü, KYK önü, Adalet Parkı, Bağbaşı eski belediye binası önü ve Yenişehir Mahalle Muhtarlığı önü) saat 18.00-20.00 arasında yarım saat aralıklarla ücretsiz otobüs seferleri düzenlenecek. Katılımcılar yalnızca Kuzey Kapısı üzerinden giriş yapacak, otobüslerle alana gelenler gösteri sonrasında dönüş için Güney Kapısı'nı kullanacak. Antik kente yürüyüş mesafesi göz önünde bulundurularak katılımcılara rahat ayakkabı ve kıyafetler tercih etmeleri tavsiye edildi.